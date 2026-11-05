Herlene Budol at iba pang Sparkle stars, makikiisa sa Pintaflores Festival 2026
Naka-iskedyul ang pagbisita ng Sparkle stars sa San Carlos City, Negros Occidental noong 4 November 2026: na sina Herlene Budol, Ronnie Liang, Larkin Castor, at Jeniffer Maravilla. Makikiisa ang apat na artists sa Pintaflores Festival para sa isang special Kapuso Fiesta na hatid ng GMA Regional TV.
Magsisimula ang performances ng apat sa Centermall Grounds ng 8 p.m., na may mga special performances para sa mga Kapuso fans at festivalgoers.
Layunin ng Kapuso Fiesta na paglapitin ang mga pamilya, magkakaibigan, at mga lokal na residente sa pamamagitan ng musika at tawanan.
Kilala ang Pintaflores Festival bilang isa sa mga signature cultural celebrations ng San Carlos City na sikat sa makukulay na tradisyon. Sa pamamagitan ng mga ganitong initiative, patuloy na dinadala ng GMA Regional TV ang mga sikat na stars sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas para suportahan ang mga lokal na selebrasyon.