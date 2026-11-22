Peter Gabriel at 76: Mula sa keyboard duet kasama ang bonobo hanggang sa bioengineering
Kung akala niyo ay normal na interview lang tungkol sa bagong album ang mangyayari kapag kinausap si Peter Gabriel, nagkakamali kayo. Sa loob lang ng sampung minuto, nadala na tayo ng rock legend mula sa musika papunta sa isang video kung saan nakikipag-duet siya sa isang bonobo na ang pangalan ay Kanzi. Sa tulong ni primatologist Sue Savage-Rumbaugh, na bumuo ng paraan ng komunikasyon gamit ang sign language at speech-synthesis keyboard, nag-jamming ang dalawa. Habang tumutugtog si Gabriel ng droning chords sa synthesiser, pumipili naman si Kanzi ng complementary notes sa piano. Para kay Gabriel, extraordinary ang footage na ito dahil may real musicality na naipapakita ang bonobo.
Ang bagong album niya na pinamagatang o\i ay isang epic project na may 13 tracks at tumatagal ng halos 90 minutes. Sabi niya, ang haba nito ay bunga ng kanyang interes sa African music, kung saan na-realize niya na ang isang kanta ay pwedeng tumagal hangga't gusto nito. Ang album ay may dalawang version: isang "dark" mix na gawa ng US producer na si Tchad Blake at isang "bright" version mula kay Mike "Spike" Stent, na kilala sa pagtatrabaho kasama sina U2, Madonna, Frank Ocean, at Harry Styles.
Pero hindi dito natapos ang usapan. Mula sa album, biglang lumipat ang topic sa immersive sound systems at pagkatapos ay sa bioengineering. Kinuwento ni Gabriel ang trabaho ni Michael Levin, isang American professor of bioengineering na expert sa morphogenesis. Ayon kay Gabriel, nakahanap si Levin ng bio-electric instructions na kayang magpatubo ng mata sa binti ng isang palaka, at nakalikha raw ng mga life forms na hindi pa kailanman nag-exist, na isang malaking challenge sa konsepto ng evolution. Interesado pa si Gabriel na i-sonify ang data na ito para gamitin sa susunod na mix ng kanyang album.
Ang curiosity ni Gabriel ay hindi tumitigil doon. Nabanggit din niya si software engineer Blaise Agüera y Arcas, na gumamit ng 90s programming language na Brainfuck para sa radikal na ideya na ang ilang constants sa maths ay maaaring may anyo ng buhay. Dito na pumasok ang diskusyon tungkol sa consciousness at intelligence, pati na ang paniniwala ni internet pioneer Vint Cerf na ang pag-communicate sa ibang intelligent species ay paghahanda para sa posibilidad na makatagpo ng mga aliens. Ito ang naging bridge pabalik kay Savage-Rumbaugh at Kanzi.
Kwentong-kwento rin si Gabriel tungkol sa mga bonobos at ang panonood nila ng videos. Paborito raw nila ang Planet of the Apes at Harry and the Hendersons. Para kay Gabriel, masyado tayong arrogant bilang mga tao dahil pinipili nating balewalain ang intelligence ng ibang species.
Sa isang pub malapit sa kanyang bahay sa Notting Hill, inamin ni Gabriel na kahit "pagbenta" ng album ang layunin niya, palagi siyang napupunta sa ibang topic gaya ng science, activism, nature of consciousness, at pati na ang controversial 1970s self-improvement courses ni Werner Erhard. Aminado siyang ang lawak ng kanyang interes ang dahilan kung bakit natatagalan siyang gumawa ng album. Ang o\i ay second part ng project na nagsimula sa i/o noong 2023, na unang bagong material niya after 21 years. May mga kanta rito, gaya ng A Hard Lesson, na sinimulan niya pa noong 1989 noong sikat na sikat pa siya dahil sa album na So noong 1986.
Sa edad na 76, inaamin ni Gabriel na medyo weird na gumagawa pa rin siya ng mga kantang sinimulan niya noong nasa 30s pa siya, pero sabi niya, gumagawa siya ng ibang decisions ngayon dahil mas matagal na siyang nabubuhay. Sabi naman ng kaibigan niyang si Laurie Anderson, mas interesado raw si Gabriel sa process ng paggawa kaysa sa pagtapos nito. Pero para sa kanya, sadyang madali lang talaga siyang ma-distract. Para sa kanya, ang mga detours sa buhay ang nagpapakain sa kanyang musika. Hanggang sa huli, may theory pa siya tungkol sa mga theme parks at funerals, kung saan iminumungkahi niyang magtanim ng puno sa ibabaw ng katawan ng namatay para magkaroon ng mga woods na walang signage.