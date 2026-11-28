Gary Valenciano, naghatid ng inspiration sa Bacolod
Itinanghal ng Filipino musician na si Gary Valenciano ang kanyang inspirational concert na “Inspired” sa University of Saint La Salle Coliseum sa Bacolod City noong 28 November 2026, 7:30 p.m. Ayon sa pahayag, tampok sa show ang electrifying choreography at timeless ballads.
Bago ito, nagkaroon na siya ng successful performances sa North America, Australia, New Zealand, Nueva Ecija, at Baguio. Sa “Inspired,” pinagsama-sama ni Gary ang kanyang mga inspirational anthems at personal stories na nagpapakita ng kanyang pananampalataya at passion sa buhay. Hindi lang ito basta musical showcase, dahil layunin din nitong i-celebrate ang gratitude, love, family, at ang lakas na nakukuha sa faith para malampasan ang mga pagsubok sa buhay.
Si Gary Valenciano, na kilala rin bilang Gary V. at Mr. Pure Energy, ay isang icon sa Philippine entertainment. Sa dami ng kanyang nagawa, pinatunayan niya na ang kanyang legacy ay hindi lang limitado sa music kundi pati na rin sa mga advocacy na tumutulong sa kapwa.
Career milestones at awards
Naging isang extraordinary year ito para sa veteran performer dahil sa dami ng milestones at recognitions na kanyang natanggap. Noong October, bumalik siya sa Music Museum para sa “Back At The Museum” concert series. Sa seryeng ito, nag-stage siya ng 10 performances, na nagdala sa kanyang record ng solo concerts sa venue na ito sa kabuuang 114.
Pagdating naman sa awards, kinilala ang kanyang contributions sa local music industry nang tanggapin niya ang Dangal ng Musikang Pilipino – Best Concert Artist of the Year Award mula sa Philippine Association of the Record Industry via the Awit Awards. Hindi rin siya nawalan ng recognition mula sa National Commission for Culture and the Arts, kung saan nakuha niya ang SUDI National Music Award for Best in Creative Performances.
Higit pa sa musika at entablado
Sa labas ng mga concerts, aktibo rin si Gary sa pag-abot sa mga tao gamit ang kanyang weekly inspirational podcast na “Unshaken with Gary V.” May 26 episodes na itong nailabas kung saan nakapanayam niya ang iba't ibang personalities mula sa mundo ng entertainment, politika, at pati na rin ang sarili niyang pamilya. Dito niya tinalakay ang mga candid conversations tungkol sa faith, perseverance, at purpose, habang sinusuri ang mga personal journeys sa likod ng public success.
Pagdating naman sa youth empowerment, isinusulong niya ang “Face2Face,” isang advocacy initiative na tumutugon sa mental health, emotional struggles, healing, at hope. Umabot na ang programang ito sa 75 schools nationwide. Bahagi ng mission na ito ang pagbisita sa STI West Negros University noong 26 November at sa University of Saint La Salle noong 27 November.
Presence sa ASEAN at endorsements
Nitong November, nagpakitang-gilas din si Gary sa dalawang prestigious ASEAN gatherings. Nag-perform siya sa ASEAN Business Awards and Partnerships Gala at sa ASEAN Business Investments Summit, kung saan nakasama niya sa stage sina Julie Anne San Jose at SB19.
Nagkaroon din ng bagong buhay ang kanyang classic hit na “Babalik Ka Rin” nang maging centerpiece ito ng 2026 “Between Here And Home” campaign ng Sendwave, na nagbibigay-pugay sa mga overseas Filipinos at kanilang pamilya. Bukod dito, nananatiling konektado si Gary sa mga Filipino households sa pamamagitan ng kanyang latest endorsement sa Del Monte Philippines.
Ang concert naman sa Bacolod ay may mas malalim na layunin dahil katuwang dito ang Kalipay Negrense Foundation. Ang non-government organization na ito ay dedicated sa pag-rescue, rehabilitating, at reintegrating ng mga disadvantaged children pabalik sa community.