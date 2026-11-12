BINI Mikha, suspendido ang license dahil sa cellphone use habang nagmamaneho
Sinuspinde ng Land Transportation Office (LTO) ang driver’s license ni Mikha Lim matapos ang isang insidente kung saan gumamit siya ng cellphone habang nagmamaneho. Hindi na naghintay si Mikha na dumating ang kanyang scheduled appearance sa November 20, dahil kusa siyang nagpakita sa main office ng LTO sa Quezon City noong Wednesday, November 11.
Si Mikha Lim ay isang Filipino singer, rapper, actress, at dancer sa ilalim ng Star Music, at isa sa mga main rappers ng P-pop group na BINI. Ang LTO naman ang ahensya ng gobyerno na responsable sa pag-iisyu ng mga lisensya at pagpapatupad ng mga batas sa kalsada sa Pilipinas.
Pag-amin at paghingi ng paumanhin
Matapos makatanggap ng show-cause order (SCO) mula sa LTO, humingi ng paumanhin si Mikha at inamin ang kanyang pagkakamali. Para sa amin, aplus ang pagiging proactive niya sa pagpunta sa ahensya bago pa ang deadline, pero siyempre, hindi nito mabubura ang violation.
Sa kanyang statement, sinabi ni Mikha na "walang excuse" ang paggamit ng phone habang nasa likod ng manibela at inamin niyang ito ay "careless and irresponsible." Ayon sa kanya, naging malaking lesson ito para maging mas mindful, disciplined, at responsible siya moving forward. Binigyang-diin din niya na sineseryoso niya ang road safety rules dahil ito ay ginawa para protektahan ang lahat.
I promise to learn from this and do better, dagdag pa niya sa kanyang public apology. Kasama sa proseso ang pagdaan sa due process para harapin ang mga kaukulang penalties sa kanyang violation.
Nag-away ang netizens sa social media
Siyempre, hindi mawawala ang mga netizens na magbigay ng opinyon. May mga pumuri kay Mikha dahil sa kanyang humility at sa pag-own up sa kanyang mistake. May mga fans na nagsabing okay lang iyon basta inako ang pagkakamali at natuto, at nakatulong pa raw ito para maging aware ang ibang Blooms at mga drivers tungkol sa panganib ng paggamit ng phone sa kalsada.
May iba pa ring nagsabing mahalaga na napanindigan ang consequences at hindi na kailangan pang husgahan ang isang tao forever kapag nagkamali.
Hindi lahat sang-ayon sa apology
Pero let's be honest, hindi lahat ay nadala sa apology. May mga kritiko na nagsabing self-focused and generic ang dating ng kanyang statement. Para sa kanila, kulang ang pag-acknowledge sa panganib na idinulot ng kanyang aksyon sa ibang tao sa kalsada.
May isang netizen na nagsabing ang pagtawag sa LTO suspension bilang "hard lesson" ay parang pag-downplay lang sa gravity ng sitwasyon. Para sa kanya, ang road safety rules ay basic na dapat alam ng bawat licensed driver para hindi makamatay ng tao sa daan.
May nabanggit din sa Facebook na hindi dapat gawing "good example" si Mikha sa pag-apologize dahil nailagay niya sa panganib hindi lang ang sarili niya, kundi pati ang ibang drivers at pedestrians. May mga comments pa nga na nagsasabing mukhang gawa sa ChatGPT ang apology, habang may mga nagtatanggol naman sa kanya na sapat na ang ginawa niyang pagsurender ng license at public apology.