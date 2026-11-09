Druski, first digital creator host ng SNL, kinaladkad si Emma Stone sa stage
Kasaysayan ang ginawa ni Druski noong gabi ng Nobyembre 7 nang siyang maging kauna-unahang digital content creator na nag-host ng Saturday Night Live. Kasama niya sa episode ang bandang The Strokes bilang musical guest, na nga pala ay may spot-on impression si Druski.
Sa kanyang opening monologue, hinarap ni Druski ang katotohanan na may mga limitasyon ang live TV. Aminado siyang pinagbawalan siyang magmura at gumamit ng whiteface, kaya ayon sa kanya, halos kalahati ng kanyang material ang nawala. Bago ito, sa Coulda Been Records at Coulda Been Love, nakakuha siya ng mahigit 6 million subscribers at halos 2 billion views sa YouTube.
Nagbiro rin ang komedyante tungkol sa mga tsismis na gumagamit siya ng Ozempic. Sa gitna ng monologue, binati niya ang kanyang pamilya sa audience, kung saan may isang sumigaw pa ng "more money!"
Surprise guest at bagong projects
Matapos pag-isipan kung gaano karami ang nangyari sa nakaraang taon, tinanong niya ang mga manonood kung paano siya makakabawi, at ang sagot niya ay ilabas si Emma Stone sa stage. Co-stars sila sa baseball rom-com na The Catch, kung saan security guard ang role ni Druski. Ang plot twist? Sinabi ni Druski na love interest niya si Stone sa film, na ikinagulat ng aktres—bagaman nagbiro si Stone na explain nito kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ni Druski sa set.
Bukod sa movie na papasok sa theaters sa Mayo 21, 2027, abala rin si Druski sa streaming. Noong Nobyembre 2, inanunsyo ng Netflix ang isang multiyear deal para sa kanya at sa kanyang production company. Ang unang series, Collect & Praise, ay mapapanood sa Disyembre 1 at iikot sa kanyang megachurch pastor character na pamilyar na sa mga tagahanga ng kanyang online sketches.
Sa Mayo 21, 2027 ang labas ng The Catch sa sinehan, kaya may ilang buwan pa si Druski para kumbinsihin si Emma Stone.