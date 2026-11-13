Dingdong Dantes at Marian Rivera, nag-cinema hopping para sa 'Remember'
Na-spot sina Dingdong Dantes, isang aktor at director, at ang aktres na si Marian Rivera na nag-cinema hopping noong Nobyembre 12, 2026. Ito ang opening day ng kanilang pinakabagong film na 'Remember.'
Bumisita at bumati sila sa mga moviegoers na nanood ng block screening ng PPL. Let's be honest, talagang goals ang energy nila tuwing magkasama sa public appearances. Nakaka-hype lang na makita silang supportive sa isa't isa habang pino-promote ang movie nila.
Sino na sa inyo ang nakapanood ng 'Remember'?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.