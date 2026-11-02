Dingdong at Marian, bigla na lang sumulpot sa Bahay ni Kuya!
Grabe ang gulat ng mga housemates sa "Abangan" portion ng episode noong Linggo, November 1, nang biglang tumunog ang doorbell. Hindi na nakapagpigil sa tili ang lahat nang pumasok sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Bahay ni Kuya!
Siyempre, hindi ito ang unang beses na may surprise guests sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Nauna na rito sina Piolo Pascual, Darren Espanto, Kyle Echarri, Iñigo Pascual, River Joseph, at Emilio Daez na bumisita noong birthday ni Shea Valerio.
Para sa mga hindi pa nakaka-catch up, nagsimula ang PBB: Collab 3.0 noong October kung saan 16 housemates—halo ng celebrity, social media stars, at ordinaryong netizens—ang pumasok sa bagong bahay. Mapapanood ang series sa GMA Network mula Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:45 p.m.
Kaya naman kaming lahat, handa na rin kaming tumili sa harap ng TV!