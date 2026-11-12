Liza Soberano, hindi napalampas ang 'misogynistic' na plot ng My Ex and Whys
Aminado si Liza Soberano na gusto niya ang pelikulang 'My Ex and Whys' na lumabas noong 2017, pero may malaking 'pero.' Sa podcast na 'TigerBelly' nina Bobby Lee at Khalyla Kuhn, kinuwestiyon ng actress kung bakit naging man-hater ang character niyang si Cali matapos lang nitong i-blog ang karanasan na niloko siya ng boyfriend.
Para kay Liza, misogynistic ang take ng movie rito. Hindi niya nagustuhan ang double standard kung saan ang babaeng nahihirapang magtiwala dahil sa panloloko ng partner ang sinisisi, lalo na't tinulak pa ng story ang character niya na makipag-reconcile. Let's be honest, medyo relatable ang point niya rito dahil madalas talagang ganyan ang trope sa mga romcom.
Sa gitna ng usapan, naging light din ang mood nang tanungin ni Bobby Lee kung mabuting tao ba si Enrique Gil. Sagot ni Liza, "Ex ko siya," na ikinagulat ng comedian. Dagdag pa niya, mahal pa rin niya si Enrique bilang tao pero hindi na raw sila nag-uusap simula nang maghiwalay sila.
Halo-halong reactions ng netizens
Siyempre, hindi ito natulog sa feed at nag-spark agad ng debate online. May mga netizens na sumang-ayon kay Liza at nagsabing unfair talaga ang emotional burden na ibinigay sa female lead. May mga nagtanong din kung bakit ba laging kailangang magpatawad ng mga babae sa mga unfaithful partners sa mga pelikula, at pati na rin ang isyu ng love-team culture sa industriya ng entertainment sa Pilipinas.
Pero hindi lahat ay kampi kay Liza. May mga bashers na nagsabing paulit-ulit na raw niyang binabatikos ang mga project na nakatulong sa pag-establish ng career niya. Para sa kanila, normal lang na flawed ang fictional characters at dapat tignan ang movie base sa context noong ginawa ito.
Sa totoo lang, brave move ito ni Liza. Pero valid naman ang point niya—dapat ba talagang maging 'man-hater' ang isang babae para lang mapansin ang trauma ng pagiging cheated on?