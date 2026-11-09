Debut season na: Caprice Cayetano at iba pang PBB housemates, 18 na!
Nag-celebrate na ng kanyang debut party ngayong 9 November si Caprice Cayetano, ang Kapuso Big Winner mula sa 'Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0'. Ang mismong birthday niya ay sa Martes, 10 November, kung saan magiging 18 na siya.
Hindi lang naman si Caprice ang nag-transition mula bata patungong young adult ngayong 2026. Kasabay niya sa milestone na ito ang iba pang dating PBB housemates na sina Charlie Fleming, Krystal Mejes, at Princess Aliyah na nag-celebrate rin ng kanilang ika-18 kaarawan kamakailan.
Let's be honest, iba talaga ang pressure kapag debut ang usapan dahil kailangang bongga ang celebration. Deserve naman nila ang magandang celebration. Kayo, ready na ba kayo sa adulting or gusto niyo na lang maging baby forever?