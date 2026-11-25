Katrina Anne Johnson, lumalaban na para sa Miss International 2026 crown sa Tokyo
Nagsimula na ang laban ni Binibining Pilipinas Katrina Anne Johnson para sa korona matapos opisyal na magbukas ang 64th edition ng Miss International sa Tokyo, Japan, nitong Nobyembre 25.
May pitumpu't tatlong delegates mula sa iba't ibang bansa at teritoryo ang nagpapatalbugan para sa Miss International 2026 title, na kasalukuyang hawak ni Catalina Duque ng Colombia. Sa opening, nagpakitang-gilas ang mga candidates sa kanilang elaborate national costumes para i-introduce ang kanilang mga sarili at ang bansang kanilang represent.
Iba ang galawan dito kumpara sa ibang international pageants dahil walang swimsuit competition sa culminating event ng Miss International. Ang mga delegates ay magpapakita lang ng national costumes at evening gowns bago pumunta ang mga finalists sa speech round at question-and-answer portion.
Sana ay maituloy ni Johnson ang winning streak ng Pilipinas at mapabilang sa anim na Miss International winners ng bansa: sina Gemma Cruz Araneta (1964), Aurora Pijuan (1970), Melanie Marquez (1979), Precious Lara Quigaman (2005), Bea Rose Santiago (2013), at Kylie Verzosa (2016).
Sina American voice actor Maxwell Powers at Miss International Japan 2025 Ai Nozaki ang magsisilbing hosts para sa final gala. Pwedeng panoorin ang competition via live stream sa Miss International YouTube channel.
Kaya niyo na 'yan, Katrina! Ika-pito na ba?