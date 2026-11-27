Mikee Cojuangco-Jaworski, game ba sa 'RobKee' ship?
Kahit hindi pa nakakakita ng mga edits online, sang-ayon na si Mikee Cojuangco-Jaworski, ang actress at equestrienne, na pwedeng mag-romantic comedy project sina Robbie Jaworski at Mikee Quintos. I think that would be a cute project because they collaborated anyway, sabi niya sa isang interview.
Kaya naman payag siya na pag-aralan ang ideya.
Nagsimula ang hype sa tandem na 'RobKee' matapos magpakita ng chemistry ang dalawa sa isang secret task sa "Pinoy Big Brother: Collab 3.0." Sa unang task na ito, kailangan nilang gumawa nang patago ng isang miniature PBB house.
Hindi lang doon nagkasama ang dalawa dahil sa second task, nakipagtulungan din sina Robbie at Mikee kasama sina Primo Alterado at Lans Nagal. Ang misyon nila ay turuan sina Anthony Constantino at Nicole Fortuna kung paano i-pronounce, intindihin, at i-translate ang lyrics ng kantang "Pinoy Ako" ng Orange and Lemons. Kitang-kita rin ang on-screen chemistry nina Robbie at Mikee sa mga moments nila sa confession room kasama si Kuya.
Bago matapos ang stint ni Robbie bilang house guest, nagkaroon muna siya ng emotional reunion sa kanyang ina sa loob ng Bahay ni Kuya. Bukod sa pagiging collaborator ni Mikee, pinamunuan din ni Robbie ang dalawang task para sa Big Charity Mission.
Nagsimula ang "PBB Collab 3.0" noong 24 October at mapapanood ito sa GMA Network tuwing Lunes hanggang Biyernes ng 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:55 p.m.
Kailan pa ba tayo magkakaroon ng official RobKee movie?