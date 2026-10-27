Caprice Cayetano, ang susunod na fashion muse?
Kuhang-kuha ng atensyon ng mga fashion watchers si Caprice Cayetano, ang Kapuso Big Winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Hindi lang basta panalo sa reality show, mukhang budding style muse na rin ang Sparkle GMA Artist Center actress.
Sa totoo lang, ang elegance at presence niya ay nakaka-remind na kay global fashion icon na si Heart Evangelista. Kitang-kita ang versatility ni Caprice sa kanyang mga looks—mula sa playful chic aesthetic at demure travel vibe, hanggang sa doll-like charm na talagang nakaka-attract.
Kaya ang tanong ng lahat ngayon: siya na ba ang susunod na dapat abangan pagdating sa fashion? Maaaring bumoto ang mga fans sa poll para sa kanilang paboritong look ni Caprice.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.