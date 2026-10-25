Bubble Gang throwback: VAT na naman ang itataas!
Sino ba namang hindi relate rito? Sa isang throwback highlight ng Bubble Gang, hinarap ang realidad ng bulsa natin: 'yung pababa na ang sahod, tapos ang VAT pa ang tataas.
Kahit throwback na ito, ramdam na ramdam pa rin ang sakit ng joke. Literal na value added tax pero ang nadagdag lang ay stress sa budget. Ganito talaga kapag tawa na lang ang paraan para makalimutan na wala nang natitira sa payslip.
Para sa mga gustong mag-marathon ng ganitong klaseng hirit, available ang full episodes ng mga shows ng GMA sa GMA Play app. Pwede itong i-download sa Google Play at App Store, o kaya naman ay i-access via GMANetwork.com/GMAPlay at Android TVs.
Kayo, anong mas mabilis bumagsak: ang morale niyo o ang balance sa bank account niyo pagkatapos ng shopping?