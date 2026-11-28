Bea Millan-Windorski, nakipag-sisterhood sa Miss Universe Poland
Grabe ang heart-warming moment na 'to! Nakakuha ng matinding admiration si Bea Millan-Windorski mula sa mga pageant fans matapos i-reveal ni Vivica Lewandowski, ang delegate ng Poland sa Miss Universe 2026, na pinahiram siya ng gown ng Philippine delegate na si Bea Millan-Windorski para sa finals.
Sa kaniyang Instagram Stories noong Biyernes, Nobyembre 27, nag-share si Lewandowski tungkol sa kaniyang pageant experience. Sabi niya, forever nang nabago ng Miss Universe stint na ito ang buhay niya. The friendships, experiences, and professionalism I’ve gained are things I will carry long after this chapter closes. More than anything, my heart is filled with pride, saad niya.
Dito na pumasok ang pagka-bestie ni Bea. Kinilala ni Lewandowski si Windorski bilang babaeng tumayo at "uplifted" sa kaniya sa buong journey niya. Kinuwento ng Polish bet na dumating siya sa Puerto Rico na walang massive team o handlers at dalawang linggo lang siyang nakapaghanda. Dahil overwhelming ang lahat at sa sobrang self-doubt kung makakaabot ba siya sa finals, nag-decide si Lewandowski na huwag na lang magdala ng hiwalay na gown para sa finals.
Nang tanungin siya ni Bea kung ano ang plano niyang isuot, doon na-reveal na wala siyang gown. At without a second thought, basta-basta na lang na ibinigay ni Bea ang isa sa sarili niyang gown.
Sabi ni Lewandowski, reflection daw ito ng kindness at solidarity na dapat irepresent ng Miss Universe—yung mga babae mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagtutulungan at nag-celebrate sa isa't isa. I will never forget that kindness, dagdag pa niya.
Nagpasalamat din si Lewandowski sa lahat ng sumuporta sa kaniya, pero humingi rin siya ng paumanhin kung hindi siya agad nakaka-reply sa mga messages dahil kasalukuyan siyang nagre-recover mula sa isang sakit. Sa isang Instagram post kung saan tampok si Windorski, nag-comment naman ang Filipino-American beauty queen at tinawag ang Poland bet na kaniyang Slavic sister for life.
Para sa dagdag na tea, ang Miss Universe 2026 finals ay ginanap sa Puerto Rico noong Nobyembre 24 (Nobyembre 25 sa Pilipinas). Nanalo ng crown si Jennifer Barreto, habang si Windorski naman ay tinanghal na third runner-up.
Sana lahat ng contestants ganito ka-supportive, 'no? Kayo, what's your favorite 'sisterhood' moment sa pageants?