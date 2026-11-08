Ate Shaira, signing off! Shaira Diaz nagpaalam na sa iBilib
End of an era na talaga para sa mga iBilibers. Nag-sign off na si Shaira Diaz bilang host ng science infotainment show na iBilib matapos ang anim na taon.
Sa isang Instagram post noong Biyernes, 6 November 2026, inamin ng actress na hindi madali ang magpaalam lalo na sa isang bagay na naging parte na ng buhay niya sa loob ng maraming taon. Pero imbes na malungkot, pinili niyang tumingin sa nakaraan nang may pasasalamat dahil sa ganda ng naging experience niya sa show.
Siyempre, hindi mawawala ang shoutout para sa kanyang partner-in-crime na si Chris Tiu. Super touch ni Shaira sa pagiging humble, kind, at generous ni Chris kahit ang dami na nitong na-achieve. Para sa kanya, hindi lang basta co-host si Chris kundi naging isang mahalagang kaibigan na rin niya sa loob ng anim na taon.
Hindi lang ang co-host ang pinasalamatan niya. Binigyan din niya ng love si Direk Rico Gutierrez at ang buong iBilib family dahil ginawa nilang parang family time ang bawat taping day imbes na trabaho lang.
Para naman sa mga viewers na nakasama nila linggu-linggo sa kanilang mga bahay, nagpasalamat din si Shaira sa pagiging parte nila ng kanyang journey. Kahit wala na siya sa show, promise niya na itutuloy pa rin niya ang pag-cheer at pag-wish ng success para sa programa.
Tinapos niya ang kanyang post sa isang huling hirit: Ate Shaira, signing off.
Sana all may ganitong ka-sweet na goodbye! Kayo, sino ang favorite science duo niyo?