ASAP XP Isabela, nagpakitang-gilas sa Northern Luzon
Ang ASAP XP Isabela ay itinakdang ganapin sa Northern Luzon noong Nobyembre 22. Hindi ito basta-bastang show lang dahil pinagsama-sama rito ang mga OPM icons at viral performers para sa isang music spectacle na punong-puno ng power vocals at explosive dance numbers.
Siyempre, hindi mawawala ang mga big hits. Pangungunahan nina Regine Velasquez-Alcasid, Ogie Alcasid, Angeline Quinto, Erik Santos, at Bamboo ang lineup. Para sa opening party, nagsama-sama sina Ogie, Angeline, at Erik kasama sina Maymay Entrata, Kyle Echarri, Robi Domingo, AC Bonifacio, Elha Nympha, Iñigo Pascual, at mga rising artists na sina Dylan Menor, Jeremy Glinoga, at ang grupong BGYO. Kasama rin nila ang mga backing dance troupe na G-Force, Balamban Cultural Dance Troupe, at Passion Dance Company.
Kakaiba rin ang mga pairings sa stage. Nakipag-collab si Regine sa hip-hop act na DNA para sa mga kanta na “Urong Sulong” at “Bingo.” Si Bamboo naman ay naghatid ng rock energy gamit ang “Tatsulok” at “Beep, Beep.” Para naman sa inspirational segment, pinamunuan ni Angeline ang mga batang talent na sina Kai Montinola, Kaitlyn King, Esang de Torres, Selina Griffin, Elha Nympha, at Gianna Huelgas, kasama ang Schools Division of Santiago City Singing Envoys Choir.
Kahit seryoso ang kantahan, may lighthearted moments din. Nag-dance medley ang father-and-daughter duo na sina Jhong Hilario at Sarina Hilario. Nagpakitang-gilas din ang Baby Dolls sa novelty dance performances ng “I-Kembot Mo” at “Ooh La La.” Bago matapos, nagkaroon pa ng romantic harana segment sina Kyle Echarri, Iñigo Pascual, Seth Fedelin, Adam Buck, Emilio Daez, River Joseph, Chan Martin, at Dylan Menor.
Ang buong broadcast ay napanood nationwide at globally noong Nobyembre 22, 7 p.m. via ALLTV2, TV5, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, iWant, at TFC.
Sino kaya ang favorite pairing niyo rito, o baka may nag-expect pa ng ibang collab?