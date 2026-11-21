Arra San Agustin, hindi nahihiya pagdating sa kanyang mga thirst trap
Walang nakikitang mali si Arra San Agustin sa pag-post ng mga daring at attractive photos niya sa social media. Para sa actress at television host, hindi dapat ikahiya ang pagpapakita ng confidence at pag-appreciate sa sariling physical appearance.
Sa kanyang pagbisita sa ChikaCart ng GTV, ipinaliwanag ni Arra ang desisyon niyang mag-post ng swimsuit photos. Ayon sa kanya, hindi dapat ikahiya ang pagiging confident, at marami rin ang nagpo-post ng thirst trap photos sa isang punto.
Umamin kayong lahat, lahat kayo nagti-thirst trap. Lahat tayo, may gusto tayong ilabas sa sarili natin ’di ba? Kung gusto lang natin maging confident, ’di ba, minsan nagpo-post tayo, pahayag niya.
Naniniwala ang actress na dapat lang i-celebrate ang kanyang katawan habang bata pa, dahil alam niyang magbabago rin ito pagdating ng panahon. Ayon sa kanya, ngayon lang siya magiging ganito ka-edad at magkakaroon ng ganitong balat at katawan, kaya naman itotodo na niya ito.
Kahit pa open siya sa pag-post ng mga swimsuit photos, nilinaw ni Arra na mayroon pa rin siyang personal boundaries. Binanggit niya na mindful pa rin siya sa mga bagay na ibinabahagi niya sa publiko. Dagdag pa niya, pagdating ng sixty, iba na ang katawan niya, kaya sulitin na ngayon.
Para kay Arra, ang pag-post ng mga ganitong photos ay hindi lang para kumuha ng atensyon. Ito ay paraan niya para i-celebrate ang confidence na na-develop niya at sulitin ang kasalukuyang stage ng kanyang buhay nang hindi masyadong iniisip ang judgement ng ibang tao.
Slay talaga ang mindset na 'to! Kayo, game din ba kayo mag-post ng thirst traps o team tago muna?