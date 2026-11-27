Yza Uy, housemate sa Pinoy Big Brother Collab 3.0
Handa na tayong makita ang authentic side ni Yza Thalia Uy dahil isa na siya sa mga housemates ng Pinoy Big Brother Collab 3.0.
Siyempre, kilala na natin si Yza bilang isang beauty queen. Siya ang nanalo ng korona sa Ms. Chinatown Philippines 2025 at naging 3rd Runner-Up din sa Miss Teen International 2019. Nakita rin natin ang kanyang presensya sa satirical comedy-thriller film na 'Red Crown'.
Kilala si Yza sa kanyang regal na presensya at karisma bilang beauty queen.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.