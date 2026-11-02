Aishwarya Rai Bachchan at Shah Rukh Khan: Ang ultimate movie marathon guide
Sana all may chemistry na pang-habambuhay. Pagdating sa on-screen magic, wala nang tatalo sa tandem nina Aishwarya Rai Bachchan, isang Indian actress at supermodel, at ni Shah Rukh Khan, ang tinaguriang King Khan ng Bollywood. Hindi lang sila magkaibigan off-screen, kundi saktong-sakto rin ang timing ng kanilang mga kaarawan dahil nagkasunod lang ito. Noong 1 November, birthday ni Aishwarya, at ngayong 2 November naman ang selebrasyon para kay Shah Rukh Khan. Habang nag-aabang ang buong mundo na magkasama silang muli sa isang pelikula, heto ang mga pelikulang hindi pwedeng mawala sa watchlist niyo.
Ang mga classic at plot twists
Simulan natin sa pelikulang idinirek ni Mansoor Khan kung saan gumanap ang dalawa bilang magkapatid. Ang kwento ay nagaganap sa Goa at umiikot sa dalawang magkalabang gang. Dito, gumanap si Aishwarya bilang si Shirley, na biglang nahulog ang loob sa nakababatang kapatid ng leader ng kalabang gang, kaya naman nagsimulang dumagsa ang mga problema. Kasama rin sa cast sina Sharad Kapoor, Priya Gill, at Chandrachur Singh. Kung gusto niyo itong panoorin, available ito sa JioHotstar.
Kung gusto niyo naman ng may halong supernatural, nandiyan ang isa sa pinaka-memorable na gawa ni Aditya Chopra. Sa kwentong ito, si Shah Rukh Khan ay gumanap bilang si Raj Aryan, isang music teacher para sa grupo ng mga estudyante na kinabibilangan nina Uday Chopra at Jimmy Sheirgill. Ang twist? Si Aishwarya Rai Bachchan ang kanyang dating kasintahan na bumalik sa kanya bilang isang multo. Magkasama nilang tinuruan ang bagong henerasyon tungkol sa halaga ng pag-ibig at kung paano ito panatilihin kahit may mga hadlang. May pivotal role din dito si Amitabh Bachchan. Mapapanood ito sa Netflix.
Drama at special appearances
Para naman sa mga mahilig sa period drama, hindi pwedeng mawala ang Devdas. Base ito sa novel ni Sarat Chandra Chattopadhyay at idinirek ni Sanjay Leela Bhansali. Gumanap si SRK bilang ang titular character na si Devdas, habang si Aishwarya naman ang kanyang childhood sweetheart na si Paro, o Parvati. Ang adaptation na ito ay gumawa ng headlines sa magagandang dahilan. Para sa mga gustong mag-rewatch, available ito for rental sa Apple TV Store.
Hindi lang lead roles ang pinagsaluhan ng dalawa, dahil nagkaroon din sila ng extended cameo sa isang pelikulang idinirek ni Krishna Vamsi. Bagama't sina Karisma Kapoor, Nana Patekar, at Sanjay Kapoor ang bida rito, lumabas sina Aishwarya at Shah Rukh. Ang plot ay tungkol kay Nandini (Karisma) na bumalik sa India kasama ang kanyang anak at nasangkot sa mga family feud habang nananatili sa lugar ng kanyang asawa. Ang highlight dito ay ang special song na "Ishq Kamina" na kinabibilangan ng dalawa. Dahil sa rhythmic beats nito, mabilis itong sumikat sa music charts at hanggang ngayon ay paboritong patugtugin sa mga party. Streaming na ito sa Amazon Prime Video, ZEE 5, at Amazon MX Player.
At para sa kanilang huling on-screen collaboration, nandiyan ang Ae Dil Hai Mushkil ni Karan Johar. Sa pelikulang ito, kasama nila sina Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, at Fawad Khan. Gumanap si Aishwarya bilang si Saba, isang poet, habang si Shah Rukh Khan naman ay lumabas sa isang scene bilang ang kanyang ex-husband na si Tahir Taliyar Khan. Inexplore ng movie ang komplikadong friendship, romance, at heartbreaks sa pagitan nina Ayan (Ranbir), Saba (Aishwarya), at Alizeh (Anushka). Pwedeng-pwedeng i-stream ito sa Netflix at Amazon Prime Video.
Kayo, alin sa mga ito ang favorite niyo o yung pinaka-nagpaiyak sa inyo?