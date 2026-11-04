Yo Soy: el casting de "Sade" tuvo caída de Cachín, cambio de canción y dos negativas para Merylley Chávez

Espectáculos

Merylley Chávez llegó al casting de Yo Soy para cantar como Sade y se fue con dos negativas del jurado. En el camino hubo un cambio de canción a mitad de audición y una caída de Carlos Alcántara en pleno escenario. Todo en la misma participación.

Antes de la música, la ronda de preguntas con el jurado se fue por un lado inesperado: cómo se pronuncia realmente el nombre de Sade. Ricardo Morán sacó el celular, buscó la pronunciación ahí mismo y confirmó que Carlos Alcántara y la participante la habían dicho bien. Nunca una consulta de diccionario había dado tanta satisfacción en pantalla.

Lo que sí nadie tenía en el guion fue el abrazo. Con la emoción, Alcántara se acercó a la participante y se cayó al subir al escenario, lo que dejó un momento divertido. Merylley lo recibió preguntándole si era en serio y si no se trataba de una broma de Pataclaun.

Recién ahí vino la audición. Merylley empezó a cantar y se sintió incómoda en plena presentación. Jely Reátegui interrumpió para preguntarle si necesitaba volver a empezar, y la participante pidió cantar otro tema, el que había planeado inicialmente para el casting. La producción y el jurado aceptaron el cambio, y con la nueva pista se lució con bastante más seguridad en el escenario.

Al terminar esa segunda canción llegó el veredicto. Ricardo Morán le reconoció talento para el canto, pero le pidió explorar otros géneros: para él, este personaje no es el indicado. Carlos Alcántara le resaltó la valentía de la imitación, le señaló la falta de técnica por mejorar y dio la segunda negativa del jurado.

Nuestra lectura: cambiar de canción fue la mejor jugada de la noche, pero el personaje nunca terminó de cuajar y dos negativas son dos negativas. Queda la duda de con qué nuevo personaje vuelve Merylley al set. Y un pedido a producción: para el próximo casting, que Cachín tenga el escenario ya pisado antes del abrazo.