Antonio Pavón ya tiene plan para conocer al novio de Sheyla Rojas: un brindis y toda la familia junta

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Antonio Pavón no le esquivó al tema. El torero español fue consultado por la nueva etapa sentimental de Sheyla Rojas, exchica reality y su expareja, y en vez de poner cara de póker contó qué piensa hacer cuando tenga al novio de ella frente a frente.

Todavía no hay apretón de manos

Joaquín Ramírez, el empresario que mantiene una relación sentimental con Sheyla Rojas, todavía no conoce a Pavón. El español lo confirmó y no disimuló las ganas: "...estoy deseando conocer, de estrecharle la mano y de brindar con un buen pisco". Adelantó además que pronto se reunirán toda la familia. Su lógica: Sheyla es una buena persona, así que imagina que Joaquín también lo será.

Seamos honestos: ese nivel de buena onda entre exparejas no se ve todos los días.

Con Sir Winston, todo sigue igual

El otro nombre que apareció en la conversación fue el de Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. El empresario mexicano, originario de Zacatecas y dedicado al sector de la construcción, fue pareja de Sheyla Rojas durante varios años, hasta que el romance terminó de forma abrupta. Pese a eso, Pavón aseguró que el vínculo se mantiene en buenos términos y que a Luis lo siguen queriendo igual. Lo resumió con una frase: "Bueno, en cosa de dos los terceros no podemos opinar...".

El escenario incómodo que no le incomoda

Al torero también le plantearon una escena de telenovela: que Sheyla viaje a España con Joaquín Ramírez y allá se cruce con Sir Winston. Lejos de marearse, Pavón respondió que sí, que considera viable y saludable ese encuentro en un contexto familiar y amical, que todos son bienvenidos y que los reciben con los brazos abiertos. Añadió que siempre trata de pasarla bien y de que todos estén a gusto.

Con esas palabras, el español dejó claro que no tiene reparos en que su expareja empiece una nueva historia, ni en compartir con la gente cercana a ella.

¿Madurez de verdad o ganas de quedar como el buenazo de la película? Nosotros le creemos. Eso sí: si el brindis se concreta, queremos el video.