Cassandra Sánchez derrite Instagram con mensaje a Deyvis Orosco: “Solo puedo agradecerle a Dios”

Espectáculos

Cassandra Sánchez volvió a usar su cuenta oficial de Instagram para hablar de amor y lo hizo sin vueltas. La influencer y empresaria publicó una fotografía junto a su esposo, el cantante de cumbia Deyvis Orosco, y la acompañó con un mensaje bastante sentimental que generó reacciones.

En la descripción de la publicación le escribió: “Uno de esos días en los que miro a mi lado y solo puedo agradecerle a Dios por haber hecho que nuestros caminos se encontraran... Qué bonito es coincidir en esta vida contigo @deyvisorosco”.

Lo que nadie esperaba fue la respuesta del cumbiambero. Deyvis no armó discurso ni devolvió la dedicatoria con otra: solo dejó un corazón en la foto. Y seamos honestos, después de un texto así cualquiera esperaría algo más que un emoji, aunque también es cierto que un corazón a veces dice más que un párrafo entero. Varios cibernautas quedaron sorprendidos justamente por lo inesperado del gesto.

La postal, eso sí, llega en un momento en el que el nombre de Cassandra Sánchez suena por otros motivos. La designación de Luciana Fuster como nueva directora del Miss Grand Perú habría tenido como consecuencia que la empresaria dejara de seguir a la modelo en redes.

El enredo crece porque ese cambio en la organización alcanzó a Jessica Newton, mamá de Cassandra, y de ahí salieron las especulaciones sobre el fin de la amistad entre las dos. Sobre eso, hasta el momento, no se ha pronunciado directamente.

Del otro lado de la foto está Deyvis Orosco, que ya había generado reacciones al exponer su nuevo cambio físico, después de bajar varios kilos tras iniciar una vida física activa. Fue su esposa y madre de su único hijo la que eligió publicar la imagen a su lado.

Un corazón, nada más. ¿Ustedes se quedarían tranquilos con esa respuesta o pedían dedicatoria de vuelta?