Comes sano pero no ves resultados: los 7 errores que estarías cometiendo

Estilo de vida

Comer bien no tiene por qué ser un castigo ni un plan lleno de reglas que te haga medir cada mordida. Puede ser algo tranquilo, casi una costumbre más del día a día, y se arma con cambios pequeños que no te obligan a dar vuelta todo de un día para otro.

El desayuno es la primera chance que tienes para sumarle cosas buenas a tu día. Yogur con frutas, avena, huevos o pan integral son ideas simples que cada uno acomoda a lo que le gusta. No hay una fórmula única, hay opciones.

Después está el agua, ese clásico que se nos olvida en medio del apuro. Llevar una botella contigo y volver la hidratación parte de la rutina suena básico, pero a veces se olvida.

El color en el plato también cuenta. Fruta en el desayuno o en el snack, y una ensalada o verduras acompañando las comidas principales. Más color es más variedad, y eso ya es ganancia.

No hace falta sentir culpa. Si te comiste un postre o tu plato favorito, no pasa nada: lo que importa es cómo comes en general, no una sola elección aislada.

Otro punto flaco es la improvisación. Cuando tienes hambre y no hay nada listo en casa, es facilísimo terminar en cualquier cosa. Un plan chico de la semana y un par de comidas fáciles guardadas te ayudan a elegir mejor.

Y come con tiempo, sin pantalla al frente. Cuando comes más consciente disfrutas más el plato y notas mejor cómo te sientes después.

Por último, cada organismo es distinto. En vez de copiar cada tendencia que aparece, arma hábitos que vayan con tu estilo de vida y con lo que tú necesitas. Lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarte a ti.

Comer bien no es un rompecabezas. Son cambios chicos y constantes, sin presión y sin exagerar, que se van quedando en la rutina. Empieza con uno y después le sumas los que te calcen mejor. ¿Cuál de los siete es el que se te escapa siempre?