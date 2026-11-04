Tefi Valenzuela se casa en Cusco y su suegra le diseñará el vestido de novia

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Stephanie Valenzuela está en una de las etapas más felices de su vida. La cantante arequipeña anunció que el próximo año se casa con su pareja y que la boda será en Cusco, una ciudad muy especial para ella por sus raíces familiares. Lo contó en Puerto Vallarta, México, adonde llegó para los Premios Heat, donde está nominada en la categoría Influencer del año.

Por qué eligió Cusco

Su familia es de Cusco y su mamá también. De ahí sale la decisión: casarse en un lugar que es suyo y que, además, le parece increíble. Tiene claro que Cusco es una ciudad que le habla al mundo entero, y también quiere que los familiares de su novio aprovechen el viaje para conocer esa riqueza.

Sobre si la ceremonia tendrá algo típico, muy peruano, no quiso adelantar demasiado: "Ya vas a ver, te voy a sorprender".

El vestido lo diseña su suegra

Le preguntaron si su vestido de novia sería de un diseñador peruano y la respuesta fue más familiar todavía: su suegra es diseñadora y será ella quien se lo haga. El vestido también se queda en casa.

La pedida y la roca

A Tefi le pidieron la mano con tremenda roca. Y aunque el anillo sea enorme, ella insiste en que su felicidad no pasa por la piedra, sino por la manera en que él lo hizo: la sorpresa, haberla llevado al lugar, que toda la familia estuviera ahí y que sus papás lo estuvieran mirando. Eso es lo que más le quedó.

Un año de relación y cero dudas

¿Cuántos años de relación tienen antes de la boda? Ella responde que no son tantos: será un año. Y ahí entra la historia de su hermano, que se acaba de casar y le dijo que un hombre que sabe que encontró a la mujer de su vida lo sabe de inmediato, que no se hace el tonto ni se queda años pensando si va a encontrar a alguien más.

Cómo define el amor ahora

Para ella, el amor es lo más tranquilo y pacífico. Se siente compañerismo, paz, expansión. Y confiesa que es algo que nunca había experimentado. Cero dramas.

El consejo para las que están esperando

También habló de los comentarios que escucha por su edad, esos de que se va a quedar a vestir santos o que ya está mayor. Lejos de quedarse en la queja, lanzó un consejo: "espérense chicas hasta que les llegue el que sí haga las cosas para ustedes".

Lo explica con su propio proceso: es mejor esperar tranquila y construirse una misma, porque ella necesitaba encontrarse, construirse, quererse y amarse para poder dar amor a alguien más y a los hijos.

¿Y los hijos?

No cierra la puerta. Dice que sí quiere tener su propia familia y que todavía puede tener hijos, aunque reconoce que también se viene mucho trabajo. Así que la boda no es el cierre de la historia.

Su momento en los Heat

La nominación a Influencer del año la tiene contenta. No sabe si ganará porque la categoría está reñida, pero se siente feliz porque le están pasando cosas muy bonitas. Durante su paso por el centro gastronómico Santo Coyote lució un llamativo vestido naranja y habló de sus proyectos musicales. Ella misma dice que está en su mejor etapa profesional y sentimental.

La cumbia, la criolla y un sueño de 14 años

En lo musical sigue firme con la cumbia: lo último que sacó es su álbum de cumbia. Pero ahora quiere empezar a incluir también la música criolla.

Y ese es un sueño viejo. Cuando empezó, lo único que pedía era que la dejaran interpretar una canción, y eso era todo. La primera vez que le dieron la oportunidad fue en La Estación, y pasaron más de 14 años para que se cumpliera lo que deseaba, esta vez acompañada por Marco Polo Campos, a quien llama un maestrazo.

La boda va tomando forma: Cusco, vestido hecho por la suegra y sorpresa final. ¿Planazo o apuesta arriesgada?