Tony Rosado y su nuevo rostro a los 68 años: láser CO2 y ácido hialurónico

Espectáculos

Tony Rosado apareció con la cara renovada a los 68 años y él mismo se encargó de que nadie se pierda el detalle. El 'Ruiseñor de la Cumbia' se sometió a una serie de retoques estéticos para rejuvenecer su rostro y ahora luce una piel más tersa, sin las manchas que antes tenía. El cambio fue tema de un informe del programa 'América Hoy'.

Lejos de hacerse el misterioso, el cantante se plantó frente a las cámaras a presumir su nuevo aspecto, entre risas y con su estilo de siempre. "Me siento cada día más hermoso, cada día más guapo", dijo. Y remató: "Mírenme bien, gracias al doctor, no hay más, le duela a quien le duela".

Qué se hizo

Lo que se hizo fue láser CO2 fraccionado, una tecnología dermatológica que busca estimular la renovación de la piel y mejorar su apariencia. Se suele usar para atenuar arrugas finas, cicatrices, irregularidades en la textura y determinadas manchas, aunque los resultados dependen de las características de cada paciente.

A eso sumó ácido hialurónico, una sustancia que se emplea en procedimientos estéticos para aportar volumen o mejorar determinados contornos faciales, según la técnica que se aplique.

¿Y las críticas? No le mueven nada. El intérprete dejó en claro que está satisfecho con su apariencia y que no le preocupan las opiniones de quienes puedan cuestionar su decisión de hacerse estos procedimientos.

El club de los retoques

Su caso se da en medio de una tendencia: personajes conocidos que se animan a los retoques y después los muestran sin esconderse. César Acuña también llamó la atención por sus recientes retoques estéticos.

Rosado se suma a esa lista con sello propio: lo cuenta orgulloso, agradece al doctor en público y no se guarda nada. A los 68 años, el hombre anda por la vida diciendo que se siente más guapo que nunca. ¿Quién es el valiente que va a contradecirlo?