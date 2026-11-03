Heidi Klum se convirtió en una mano cercenada gigante para su fiesta de Halloween

Espectáculos

Para su fiesta anual de Halloween en Nueva York, el sábado, Heidi Klum se transformó en una mano gigante y macabra, cercenada. Iba irreconocible: solo se le veían los ojos y la boca, con sangre goteándole mientras sacaba la lengua. La parte superior de la mano terminaba en una mezcla sangrienta de ligamentos y tendones colgantes.

Alrededor suyo había un equipo de ayudantes con trajes de materiales peligrosos manchados de sangre. Klum comenzó a organizar el esperado evento hace 25 años.

De dónde salió la idea

La idea se le ocurrió el año pasado: ser una mano gigante, en concreto su propia mano izquierda, con uñas largas rojas, un anillo en el pulgar y su anillo de compromiso y su alianza. “Miré mi mano y pensé: ‘Oye, creo que podría encajar mi cuerpo aquí de alguna manera’”, contó.

Los detalles del disfraz incluían un tatuaje con el nombre de su esposo, el músico Tom Kaulitz, en el dedo anular, además de las líneas de la palma y las venas. “Un poquito de Tom está conmigo”, dijo. Kaulitz no asistió este año porque estaba de gira.

Cinco o seis horas de armado

Klum señaló que este año tardó entre cinco y seis horas en ponerse el disfraz de mano, pero fabricarlo llevó mucho más tiempo. Más temprano en el día había publicado pistas en su Instagram mientras le aplicaban prótesis ensangrentadas en el rostro. Lo más difícil, dice, no es armarlo sino cargarlo, porque pesa bastante.

Su historial de disfraces ya es un género aparte: Medusa, el mito griego; un pavo real; un Transformer de ocho pies (2,4 metros) de alto; un hombre lobo del video musical “Thriller” de Michael Jackson; un clon acompañado por varias dobles parecidas a ella; y Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción con múltiples brazos. En 2022 se volvió viral cuando llegó a la fiesta al extremo de una línea de pesca, envuelta en un disfraz de gusano que se deslizaba.