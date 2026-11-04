Isabella Ladera y Hugo García vuelven a la alfombra roja y hablan de la paternidad sin filtro

Espectáculos

Isabella Ladera y Hugo García reaparecieron juntos en la alfombra roja de la gala Latina Powerhouse 100, en el Adrienne Arsht Center de Miami, y aprovecharon los micrófonos para hablar de lo único que hoy les manda la agenda: ser papás de Koa. Ella fue una de las invitadas de la noche, con un atuendo negro; él, con un traje oscuro. Y en los videos que compartió Ric La Torre en TikTok quedó registrado el momento que se robó las miradas: Isabella acomodándole el traje antes de la entrevista.

Isabella Ladera es creadora de contenido venezolana y Hugo García es modelo peruano y exchico reality. Koa, su hijo, nació el 11 de julio del 2026. Ladera también es mamá de Mía Antonella, de seis años, de una relación anterior.

La conversación giró alrededor del desafío más común y menos contado de la crianza: cómo se organizan. Cuidado del bebé, trabajo, descanso, espacios personales. Cuando les preguntaron cómo compaginan su rol de padres con todo lo demás, Ladera fue directa: “A veces no se puede”. García apuntó al apoyo mutuo como clave, pero ella se quedó en la parte que no sale en las fotos.

La frustración también es parte

Ladera reconoció que la maternidad le genera frustración y que ha tenido que aprender a aceptar que no siempre podrá controlar los tiempos ni cumplir con todas las exigencias del día a día. También contó que esta etapa trae desvelos y momentos en los que tiene que dejar de lado las ganas de tener todo bajo control.

Dijo que quiere hablar de esto justamente porque el contenido que se publica en internet puede mostrar una versión incompleta de la maternidad, y que procura no dar una imagen idealizada de la crianza en sus redes. Su punto: se apoyan, pero también dejan ir y sueltan el control, porque hay que ser realistas y muchas veces no la logran. El resumen que ella misma da es amor y paciencia. Y ojo: lo dice alguien que vive de las redes, así que el mensaje tiene doble mérito.

Las noches de Koa: pecho, gases y a dormir

García explicó que la alimentación de Koa es lactancia materna exclusiva, así que las noches exigen coordinación constante: el bebé pide tomas periódicas. Ante la pregunta de si se desvelan, García respondió que es leche materna exclusiva y que las tomas son cada tres horas. Sí, desvelarse es la rutina.

Ladera confirmó que los despertares son parte del día a día y contó cómo se reparten el trabajo: ella da pecho y le pasa el encargo a él, sacarle los gases y dormirlo. Después de la toma, García se encarga de que el bebé se duerma. Turnos claros, aunque el sueño no se reparta en partes iguales.

El modelo también dijo que tratan de turnarse y que cuentan con la ayuda de familiares cuando necesitan cumplir con otros compromisos o cuando entrenan juntos. Su lectura es que se entienden bien: cada uno sabe cuándo cubrir al otro. Y eso, seamos honestos, es medio partido ganado.

“Déjanos disfrutar al gran Koa”

También les preguntaron si piensan ampliar la familia. Los dos se rieron, y la respuesta dejó claro que no hay planes inmediatos para un segundo hijo: hoy la prioridad es Koa y sus actividades profesionales. García pidió que los dejen disfrutar a Koa y dijo que están enfocados al 100% en sus redes y felices con eso. Ladera solo sonrió y no añadió detalles. Y la respuesta tiene sentido: con un bebé que recién empieza y dos carreras digitales encima, sumar otro sería cosa de valientes.

La gala llegó meses después del nacimiento de su hijo. La pareja ha compartido escenas familiares en sus plataformas, entre ellas momentos del parto, la lactancia y las primeras semanas de vida del bebé. Esta vez contaron con más claridad los problemas de organización y de descanso que enfrentan como papás recientes. Y en TikTok, después del evento, muchos resaltaron la buena química que se tienen.

Lo mejor de la noche no fue la alfombra ni los outfits: fue escuchar a dos papás decir en voz alta que no siempre les alcanza. Si eso no es un servicio público para el resto de los primerizos, no sé qué lo es.