Tu perro cambia de sitio para dormir: cinco razones que quizá no imaginaste

Estilo de vida

Si tienes perro, es muy probable que hayas invertido tiempo y plata en encontrarle la camita más cómoda. Y sin embargo, en vez de encontrarlo ahí, lo ves durmiendo en el piso, en el sillón, al costado de la puerta o hasta encima de tu ropa. ¿Por qué pasa esto y qué te está queriendo decir con esa costumbre?

La verdad es que no siempre hay motivo para preocuparse. Los perros eligen dónde dormir según sus necesidades y sus preferencias, y esas preferencias pueden ir cambiando a lo largo del día. Desde la temperatura del ambiente hasta su necesidad de sentirse seguros, hay varias explicaciones que vale la pena conocer antes de tomarlo como algo personal.

La temperatura manda

Uno de los motivos más frecuentes por los que tu perro cambia de sitio para dormir es la temperatura. En los días de calor, su cama suave puede parecerle demasiado caliente, y por eso termina prefiriendo los pisos fríos de la cocina o del baño. Al contrario, cuando la temperatura baja, puede buscar una frazada calentita o un lugar cerca de ti. Fíjate dónde se echa según el clima y asegúrate de que siempre tenga acceso a un espacio fresco, cómodo y seguro.

Tu olor, su lugar seguro

¿Has notado que tu perro prefiere dormir sobre tu ropa o en la parte del sillón donde te sientas siempre? Eso puede tener que ver con tu olor. El olor conocido de sus humanos le puede dar al perro una sensación de seguridad y de cercanía. Por eso, aunque le hayas comprado una cama nuevecita, puede necesitar tiempo hasta acostumbrarse a ella.

La cama no siempre es la que él hubiera elegido

Puede que tú consideres que la cama que elegiste es la ideal, pero tu perro puede tener otra opinión. Quizá es demasiado suave, demasiado pequeña o no le da el soporte que necesita. La edad y el tamaño también juegan su papel: un perro más grande o mayor puede necesitar una cama que le facilite acostarse y levantarse, mientras que otro simplemente prefiere una superficie más firme. Prueba ofreciéndole distintas opciones y observa cuál prefiere.

Ruido, visitas y rutinas que cambian

Los cambios en el ambiente, las visitas, los ruidos fuertes o incluso una rutina diaria distinta pueden influir en el comportamiento de tu perro. Si lo ves eligiendo lugares más silenciosos y protegidos, como debajo de un escritorio o en una esquina del cuarto, puede estar buscando un espacio donde relajarse sin distracciones. Procura que tenga un punto tranquilo en la casa, donde pueda retirarse cuando quiera, sin que lo molestes.

Y así como tú cambias de postura mientras duermes hasta acomodarte, tu perro también puede andar buscando superficies distintas a lo largo del día. Puede dormir un rato en su cama, después mudarse al sillón y más tarde elegir el piso. Si fuera de eso está contento, come con normalidad y se mueve sin dificultad, esta costumbre no significa necesariamente que algo lo esté molestando.

Hay un caso en el que sí conviene no quedarse de brazos cruzados. Si tu perro cambia de posición todo el tiempo porque no logra acomodarse, se levanta una y otra vez, jadea sin un motivo evidente o muestra señales de dolor, no atribuyas automáticamente su comportamiento al ánimo o a la temperatura. Un cambio repentino en sus hábitos de sueño, sobre todo si viene acompañado de menos apetito, dificultad para moverse o una inquietud poco habitual, necesita la evaluación de un veterinario. Lo importante es observar su comportamiento en conjunto y no solo el lugar que elige para dormir.

Que tu perro cambie seguido de sitio no significa que no le guste su cama ni que estés haciendo algo mal. Puede estar simplemente buscando la temperatura, la comodidad y la calma que necesita en cada momento. Dale una cama cómoda, un espacio silencioso y la posibilidad de elegir dónde se siente mejor. Con un poco de observación vas a empezar a entender sus preferencias y a reconocer más fácil cuándo un cambio es normal y cuándo hay que prestarle más atención. ¿Y en tu casa? ¿Tu perro usa la cama que le compraste o sigue robándote el lado del sillón?