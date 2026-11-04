Guadalupe Farfán: disfraz de circo, fleco nuevo y adiós a July Flores

Espectáculos

Guadalupe Farfán mantiene a sus seguidores bien actualizados con su día a día, y Halloween no fue la excepción. La actriz que le dio vida a July Flores en Al Fondo Hay Sitio apareció con un traje con temática de circo, derrochando sensualidad, y también mostró el cambio de look que se hizo para su nuevo papel artístico. Sí, fleco: el primero de su vida.

El disfraz de circo y la bruja escarlata

Farfán, recordada por los fans como 'July Flores', sorprendió con ese disfraz de circo. A la fiesta se sumó Daniela Olaya, su querida 'Lucero' en la serie, que lució un traje de bruja escarlata.

Halloween se presta para el exceso, así que hay que reconocer el esfuerzo: el circo da para exagerar y se nota que lo aprovecharon. La bruja escarlata es un clásico que aguanta cualquier año, y punto extra para los disfraces que no se quedan en la sábana con dos agujeros.

La tortita, el Happy Birthday y el beso

Otro momento fue su cumpleaños. Farfán recibió un cumpleaños llena de trabajo y con nuevos retos profesionales, pero al lado de su querido Mathias Spitzer y de grandes amigos como Mario Cortijo y Devora Merino.

Lo que no imaginó es que su enamorado la sorprendería de manera pública. El recordado doctor Vivas de la exitosa serie sostenía una tortita mientras todos cantaban el clásico Happy Birthday. Cuando ella sopló las velitas, Spitzer se acercó y le robó un tierno beso, captado por las cámaras de sus amigos, que publicaron el momento en Instagram.

Cursi, sí. ¿Se puede? Totalmente. Si te van a cantar cumpleaños frente a las cámaras, mínimo que haya tortita y beso de por medio.

El cambio de look, paso a paso

Acá está la parte útil para cualquiera que esté pensando en cortarse el pelo, porque la actriz grabó todo el proceso en un video de TikTok. Los pasos que se vieron fueron estos:

Grabó el video para mostrar el paso a paso de cómo se cortaba el cabello para su nuevo personaje.

Se mostró nerviosa al saber que le harían un fleco por primera vez en su vida.

En ese momento apareció su enamorado, Mathias Spitzer, para darle ánimos antes del cambio. Él sale en el video justo cuando ella está en medio de su corte de cabello.

Al ver cómo quedó el resultado, dio su veredicto: "Me encanta y parezco otra persona".

Después lució el maquillaje que tendrá su nuevo personaje.

El fleco, para quien nunca lo ha tenido, es de las apuestas más arriesgadas que hay: si sale mal, son meses de paciencia hasta que crezca. En su caso el resultado le gustó, y eso ya es ganar.

El adiós a la serie: el cierre de una etapa

El cambio de look tiene una explicación. En una publicación en sus redes sociales, Farfán señaló que dejó Al fondo hay sitio para comenzar una nueva etapa en su vida. "Hace unas semanas cerré un capítulo importante en mi vida", escribió, y contó que se despidió de su segunda familia, la serie en la que le dio vida a July Flores, la chica que se subió al 'Petito', el micro más conocido del Perú.

También dijo que fue una decisión dura y difícil, pero necesaria para seguir avanzando: que Al fondo hay sitio le cambió la vida por completo, que se sintió agradecida cada día por vivir esa aventura y que creció con todo el equipo.

Desde afuera es fácil lamentar que se va, pero bajarse de un personaje tan querido no es algo que se decida en una tarde.

La nueva etapa ya empezó, con fleco incluido, y si el look le sienta así de bien, ojalá el próximo personaje dure varias temporadas. ¿Team fleco o team la melena de July?