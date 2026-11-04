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Roca Rey cierra la Feria del Señor de los Milagros con cuatro orejas y Puerta Grande

Mandy Mandopoulos · 03 de noviembre de 2026

El 1 de noviembre de 2026, la Plaza de Toros de Acho se llenó para el cierre de la Feria del Señor de los Milagros y el nombre que quedó sonando fue el de Andrés Roca Rey. El peruano se jugó un mano a mano con el diestro francés Sebastián Castella, ante un lleno absoluto que colgó el cartel de «No hay billetes», y se llevó cuatro orejas.

El detalle que más se va a recordar es el final: salida a hombros por la Puerta Grande, y no salió solo: lo hizo junto a Castella.

En la última tarde se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo, y ahí Roca Rey mostró autoridad, entrega y dominio frente a su lote. Con eso se llevó el título de gran triunfador de la feria.

Y el escenario no es cualquiera: Acho es la plaza más antigua de América.

Cuatro orejas en un cierre de feria no se regalan.

¿Alguien da más para cerrar una feria? Nosotros creemos que no.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.