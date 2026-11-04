Roca Rey cierra la Feria del Señor de los Milagros con cuatro orejas y Puerta Grande

Espectáculos

El 1 de noviembre de 2026, la Plaza de Toros de Acho se llenó para el cierre de la Feria del Señor de los Milagros y el nombre que quedó sonando fue el de Andrés Roca Rey. El peruano se jugó un mano a mano con el diestro francés Sebastián Castella, ante un lleno absoluto que colgó el cartel de «No hay billetes», y se llevó cuatro orejas.

El detalle que más se va a recordar es el final: salida a hombros por la Puerta Grande, y no salió solo: lo hizo junto a Castella.

En la última tarde se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo, y ahí Roca Rey mostró autoridad, entrega y dominio frente a su lote. Con eso se llevó el título de gran triunfador de la feria.

Y el escenario no es cualquiera: Acho es la plaza más antigua de América.

Cuatro orejas en un cierre de feria no se regalan.

¿Alguien da más para cerrar una feria? Nosotros creemos que no.