BTS vuelve a los cines: dos conciertos para cerrar el 2026

Espectáculos

Los que no pudieron cruzar medio mundo para ver a BTS ya tienen plan: dos conciertos completos de la gira mundial 'ARIRANG' llegan a las salas de cine, desde Kaohsiung hasta Yakarta, la ciudad donde el grupo cierra el año con su tour. En pantalla grande, con toda la energía y el espectáculo de sus conciertos en estadio, y con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook sobre el escenario.

Y no es una proyección cualquiera. El diseño de escenario circular de 360 grados pone al público en el centro de la experiencia, y permite apreciar la magnitud completa de la producción.

Funciones, horarios y entradas

En Corea la venta de boletos empieza antes, a las 10:00 a. m. hora coreana (KST). Los horarios de las funciones cambian según el territorio y, en algunas regiones, las transmisiones van en diferido para cuadrar con la zona horaria local. El detalle completo de las funciones, la venta en cada territorio y el registro para recibir notificaciones están en www.btsliveviewing.com.

Lo que ya se vio este año

Estas funciones desde Kaohsiung y Yakarta son lo más reciente de una gira que ha batido récords. Antes hubo proyecciones internacionales desde Goyang y Tokio en abril, una transmisión especial desde Busan en junio —el regreso del grupo a su país y el aniversario de su debut— y las de Buenos Aires y São Paulo en octubre. Entre todas, estos eventos cinematográficos han reunido a millones de fans de todo el mundo para ver conciertos completos de BTS en estadios a través de la pantalla grande.

Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, definió la apuesta como "una celebración compartida en la pantalla grande para despedir 2026".

Nuestra lectura: para muchos, verlos así es lo más cerca que se estará de un show de esta talla. ¿Ya tienes con quién ir o vas a terminar mandando el link al grupo de siempre?