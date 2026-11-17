Espectáculos

Yina Calderón no estuvo en Stream Fighters 5. No la invitaron, no apareció en la cartelera y nunca pisó el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde el sábado 14 de noviembre se celebró la quinta edición de la velada de boxeo que organiza el streamer Westcol. Y aun así, su nombre fue uno de los más escuchados de la noche.

“Yo nunca había visto un evento donde la persona más nombrada no asista. Yo”, dijo la creadora de contenido colombiana en sus redes sociales, entre risas. Después vino la factura, siempre en tono de broma: “Vamos, Carlos. Carlos, hágame el favor y me manda mi cheque. No me dijeron que mi nombre iba a ser tan utilizado en esta edición. Entonces, por derecho de autor...”, añadió, en referencia directa a Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol y organizador de la velada. Fuera de broma o no, el reclamo ya le dio la vuelta a las redes.

La mencionaron hasta en el micrófono

La primera mención de peso cayó en pleno escenario. El influenciador Valentino Lázaro tomó el micrófono y dijo ante el público que por nada del mundo sería una Yina Calderón, en alusión directa al episodio más polémico de la edición anterior. De todos los dardos de la noche, ese fue el más directo.

Después le tocó el turno a la presentadora Yaya Muñoz, a quien le preguntaron qué pasaría si un combatiente decidía retirarse como lo hizo Calderón en 2025. Su respuesta fue que todos los participantes firmaron una cláusula con consecuencias económicas para ese escenario. Dicho de otro modo: su salida del ring quedó tan marcada que ahora el asunto viene con letra chica.

Y la ola siguió fuera del coliseo. Cuando Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, perdió en apenas cinco segundos por una dislocación de hombro, la actriz Lina Tejeiro escribió desde su cuenta de X: “No duró parado ni 5 segundos. Jajaja me acordé de alguien”. La referencia no necesitaba explicación y sus seguidores la entendieron al instante.

Tres frentes distintos —escenario, conducción y redes— y en todos la misma referencia. No la mencionaron de pasada: su nombre funcionó como unidad de medida de la noche, el ejemplo de lo que nadie quiere repetir.

El dardo por los conectados

Calderón no se quedó solo en el reclamo irónico. También le tiró un dardo al alcance de esta edición frente a la del año pasado: Señaló que ni así lograron los cuatro millones de conectados del año pasado, comparando con la audiencia de la edición en la que ella misma participó, que terminó en polémica cuando abandonó el ring a los 20 segundos de su combate contra Andrea Valdiri. Igual, comparar ratings cuando la edición anterior te tuvo de protagonista es otro deporte, y en ese ella juega de local.

Y hubo espacio para la cartelera: Agradeció a La Divaza por "regalarle" el cinturón a Valdiri, al comentar la victoria de Valdiri frente a La Divaza en uno de los combates de la noche. Directa, sin filtro.

Las condiciones que había puesto

Su ausencia tampoco salió de la nada. Meses antes de la velada había dejado abierta la posibilidad de volver al ring, pero con condiciones. Desde sus historias de Instagram afirmó que solo volvería si se enfrentaba a alguien con quien mantuviera una rivalidad real, y mencionó de forma explícita a Aída Victoria Merlano y a la mexicana Yeri Mua. En ese momento dijo que esta vez no se escapaba. Ninguno de esos enfrentamientos se concretó y su nombre no apareció en la cartelera definitiva.

El cierre de su pronunciamiento fue un anuncio: “Nos vemos el lunes en Telemundo”, dejando pendiente su próxima aparición pública en el canal estadounidense.

Así que ya saben, organizadores: si van a nombrarla toda la noche, mínimo que el cheque llegue. ¿O seguimos esperando, Carlos?