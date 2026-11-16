Gia Rosalino habla de su relación con Érika Villalobos: "Nos hemos cruzado como tres veces"

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Gia Rosalino, actual pareja de Aldo Miyashiro, habló sin rodeos de un tema que suele despertar curiosidad entre los seguidores del conductor: cómo se lleva con Érika Villalobos, madre de los hijos del popular 'Chino'. Lo hizo en la alfombra roja del estreno de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo', donde no eludió las preguntas y abrió una ventana a una dinámica familiar poco habitual en la farándula nacional.

Sobre su romance con Miyashiro, contó que atraviesa una etapa estable y destacó la buena conexión que ha construido con el entorno más cercano del conductor. En ese contexto resaltó la acogida que ha recibido por parte de sus hijos y dejó claro que la convivencia se desarrolla de manera armoniosa, algo que responde a las dudas que hay por ahí.

Cuando le preguntaron por Villalobos, no mostró incomodidad. Al contrario: reveló que ambas han coincidido en distintas ocasiones por actividades familiares vinculadas a los hijos de Aldo, y que el contacto ha ido más allá de un saludo. "Nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija", señaló, y contó que hace poco almorzaron juntas. Fue uno de los momentos más comentados de la entrevista.

La exfigura de 'Al fondo hay sitio' también destacó una característica de Villalobos y remarcó el respeto que siente hacia ella por haber sido una persona importante en la vida de su pareja. "Creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto", afirmó.

Miyashiro es actor y conductor, conocido por la saga 'La gran sangre' y por su programa 'La Banda del Chino'. La historia entre él y Villalobos terminó luego de una infidelidad del presentador. Aunque intentó obtener el perdón de la madre de sus hijos, el matrimonio acabó formalmente en 2023. A inicios de 2024, el popular 'Chino' hizo público su romance con Gia Rosalino, con quien actualmente convive mientras mantiene un vínculo cordial con Villalobos.