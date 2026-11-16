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Gia Rosalino habla de su relación con Érika Villalobos: "Nos hemos cruzado como tres veces"

Mandy Mandopoulos · 16 de noviembre de 2026

Gia Rosalino, actual pareja de Aldo Miyashiro, habló sin rodeos de un tema que suele despertar curiosidad entre los seguidores del conductor: cómo se lleva con Érika Villalobos, madre de los hijos del popular 'Chino'. Lo hizo en la alfombra roja del estreno de 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo', donde no eludió las preguntas y abrió una ventana a una dinámica familiar poco habitual en la farándula nacional.

Sobre su romance con Miyashiro, contó que atraviesa una etapa estable y destacó la buena conexión que ha construido con el entorno más cercano del conductor. En ese contexto resaltó la acogida que ha recibido por parte de sus hijos y dejó claro que la convivencia se desarrolla de manera armoniosa, algo que responde a las dudas que hay por ahí.

Cuando le preguntaron por Villalobos, no mostró incomodidad. Al contrario: reveló que ambas han coincidido en distintas ocasiones por actividades familiares vinculadas a los hijos de Aldo, y que el contacto ha ido más allá de un saludo. "Nos hemos cruzado como tres veces en el cumpleaños de su hija", señaló, y contó que hace poco almorzaron juntas. Fue uno de los momentos más comentados de la entrevista.

La exfigura de 'Al fondo hay sitio' también destacó una característica de Villalobos y remarcó el respeto que siente hacia ella por haber sido una persona importante en la vida de su pareja. "Creo que ella es una mujer muy madura y le tengo mucho respeto", afirmó.

Miyashiro es actor y conductor, conocido por la saga 'La gran sangre' y por su programa 'La Banda del Chino'. La historia entre él y Villalobos terminó luego de una infidelidad del presentador. Aunque intentó obtener el perdón de la madre de sus hijos, el matrimonio acabó formalmente en 2023. A inicios de 2024, el popular 'Chino' hizo público su romance con Gia Rosalino, con quien actualmente convive mientras mantiene un vínculo cordial con Villalobos.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.