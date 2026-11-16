José Madero en Toluca: cuándo es el concierto y dónde comprar los boletos

Espectáculos

José Madero, el cantante que formó la banda Panda, se presentará el sábado 3 de abril en el Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México. El show es parte de su Querido José Tour 2027 y está previsto para arrancar a las 21:00 horas.

Las entradas se venden en la plataforma Arema. La venta en línea arrancó el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas.

Un detalle para la billetera: el monto de los boletos todavía no incluye los costos por servicio en línea, así que lo que terminas pagando es un poco más que lo que ves en pantalla.

El concierto en la capital mexiquense llega después de su recorrido por Estados Unidos. El cantante originario de Monterrey, Nuevo León, arrancó la USA Tour 2026 el 18 de septiembre en Chicago y la gira estaba programada para cerrar el 14 de noviembre en McAllen, Texas.

El 11 de noviembre se presentó en Emo's Austin, donde interpretó canciones de distintas etapas de su carrera, incluyendo temas de Querido…, además de clásicos de PXNDX como "Los Malaventurados No Lloran" y "Narcisista por Excelencia".

Y si te gusta la idea, mejor no darle muchas vueltas: la venta ya está abierta.

Así que tarjeta en mano y a revisar Arema. ¿Te animas al viaje a Toluca o te quedas esperando a que anuncien algo más cerca de casa?