Espectáculos

El foro de Hoy terminó en carcajadas y los responsables fueron Nicola Porcella y Paul Stanley. Todo pasó durante la dinámica "¿Cómo decirle que sí quieres todo?", en la que los participantes tenían que improvisar frases para convencer a alguien de aceptar una propuesta. Hasta ahí, todo tranquilo. El asunto cambió cuando les tocó el turno a los dos conductores.

En lugar de jugar para su equipo, Nicola y Paul se dedicaron a conquistarse. La actividad tomó un rumbo bastante coqueto y ambos parecían más interesados en eso que en ganar puntos para sus respectivos equipos. Por momentos daba la impresión de que aprovechaban cada oportunidad para lanzarse indirectas.

Entre ida y vuelta hubo de todo: ofertas de ropa de marca, un Porsche rosa y frases de doble sentido que hicieron estallar en carcajadas al foro. Entre las frases que intercambiaron estuvieron "un besito primero" y "estoy prendido". Los comentarios fueron subiendo de tono y desataron las carcajadas en el foro.

¿Todo era parte del juego? Sí, pero por momentos parecía otra cosa. Nicola Porcella, figura de realities y hoy conductor de televisión, y Paul Stanley se siguieron la corriente con tanta naturalidad que el intercambio terminó pareciendo una declaración entre dos compas que ya no querían ocultar su cariño. Seamos honestos: eso se veía más como una conquista que como una dinámica de equipo.

Después de la dinámica, Paul consiguió el punto para su equipo y, como si acabara de conquistar a su galán, se marchó junto a Nicola. Los dos caminando juntos, con ese gesto de complicidad que le dio el broche de oro al momento. A los televidentes les quedó una estampa bastante divertida, porque hasta de la mano se fueron.

Así que la pregunta queda flotando: ¿compañeros de trabajo o compas que se están desconociendo en pleno programa? El punto se lo llevó Paul, pero el momento se lo quedaron los dos.