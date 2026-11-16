Robo en la casa de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia: cuatro hombres se llevaron tres vehículos

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La policía de Nueva Gales del Sur investiga el robo de tres vehículos en la casa que el actor Chris Hemsworth y su esposa, la actriz Elsa Pataky, tienen en Australia. La vivienda está en Broken Head, al sur de Byron Bay, y fue asaltada el miércoles por la noche por cuatro hombres con pasamontañas, dos de ellos armados con cuchillos. Los intrusos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la propiedad.

Fuentes cercanas a la familia contaron que Pataky se despertó alrededor de las dos de la madrugada porque escuchó a los perros ladrando, pero se volvió a dormir. El matrimonio recién avisó a la policía en la mañana, después de revisar las cámaras de seguridad y darse cuenta de que habían entrado desconocidos a la casa.

Cuando los agentes llegaron al lugar, les informaron que cuatro personas desconocidas habían entrado a la propiedad y se habían llevado tres vehículos ese mismo día. El grupo saltó la valla de seguridad de la entrada y llegó hasta el garaje, donde estaban estacionados los tres autos con las llaves en su interior. Según las autoridades, el incidente no dejó heridos.

Los vehículos robados son un BYD, un Ram y una camioneta Raptor. Dos de ellos ya fueron localizados: uno en Coraki, a aproximadamente una hora de la propiedad, y otro en Tabulam, a más de dos horas de distancia. Las autoridades continúan buscando el tercero.

Queda la duda de siempre: tres autos con las llaves adentro y una valla de seguridad que igual saltaron. ¿Tú dejas las llaves dentro del carro o te las subes a la casa?