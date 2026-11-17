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Es oficial: Robert Pattinson será el nuevo James Bond. Después de meses de especulaciones sobre quién interpretaría al agente 007 en sus próximas aventuras en el cine, las redes sociales oficiales de la franquicia confirmaron el lunes 16 de noviembre de 2026 que el actor británico asumirá el papel.

Un video, una pistola y la música de siempre

El anuncio llegó primero con un breve video en el que se ve un primer plano de unas manos que sostienen una pistola mientras salen de las sombras. La secuencia termina por revelar el rostro de Pattinson y cierra con el mensaje de que James Bond regresará, acompañado por la icónica música del agente secreto. Minutos después, una segunda publicación mostró el rostro completo del actor junto con una frase que despejó cualquier duda: que Robert Pattinson es James Bond.

La franquicia estiró el suspenso lo justo: un video corto, la cara escondida y recién ahí el nombre. Nada de filtraciones a medias ni de cuentas regresivas eternas. Y hay que decirlo, el truco funcionó: medio internet llevaba meses esperando esa confirmación.

"El honor de toda una vida"

Pattinson también expresó su entusiasmo por asumir uno de los personajes más reconocidos del cine. "James Bond es uno de los personajes más legendarios de la historia del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida", declaró en un comunicado. Después dijo que este papel es un sueño hecho realidad y agradeció a Denis, Amy, David, Tanya y todos en Amazon MGM Studios por confiar en él.

La próxima entrega de la saga estará dirigida por Denis Villeneuve, el cineasta detrás de películas como Duna, La llegada y Blade Runner 2049. El realizador ya trabajó con Pattinson en Duna: Parte tres, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. Por ahora, no se han anunciado el título oficial de la cinta ni su fecha de estreno.

Los nombres que sonaron antes

Durante las últimas semanas, varios nombres circularon como posibles sucesores de Daniel Craig. Entre los actores mencionados estuvieron Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y Theo James. Incluso se informó que Harry Styles había mantenido conversaciones para interpretar al agente secreto.

Pattinson también apareció entre los candidatos después de que trascendiera que había realizado pruebas para el papel. Otros nombres que fueron vinculados con el personaje durante los meses de especulaciones fueron Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson.

Nuestra lectura: que el elegido haya sido justamente uno de los que hizo pruebas deja una idea clara. En esta industria el casting se gana en la sala, no en los titulares.

De Cedric Diggory a Batman

La elección de Pattinson también destaca por su experiencia en grandes franquicias cinematográficas. El actor, de 40 años, alcanzó popularidad internacional al interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego y, posteriormente, a Edward Cullen en la saga Crepúsculo.

En 2022 asumió otro personaje emblemático al convertirse en Bruce Wayne en The Batman, de Matt Reeves. Está previsto que retome el papel del Caballero Oscuro en la secuela, cuyo estreno se encuentra programado para 2028.

Y si de algo no se puede acusar a Pattinson es de haberse quedado cómodo: pasó del colegio de magia y hechicería a la saga de vampiros, de ahí al murciélago y ahora al 007.

Pattinson cierra un año particularmente activo en Hollywood. En 2026 compartió pantalla con Zendaya en El drama, interpretó al ambicioso Antínoo en La Odisea y protagonizó el thriller Primetime. En diciembre volverá a la pantalla grande con Duna: Parte tres, donde dará vida a Scytale.

James Bond es el agente secreto ficticio del servicio de inteligencia británico MI-6, creado por el escritor Ian Fleming en 1953. Ahora le toca a Pattinson ponerse en la piel del espía más famoso del cine, con Villeneuve detrás de la cámara.

Un actor que ya fue mago, vampiro y murciélago ahora carga con el traje del 007. ¿Le queda el papel o todavía estamos procesando la noticia?