Tori Vega todavía no vuelve: lo que se sabe del regreso en Hollywood Arts

Espectáculos

La pregunta que tiene a los fans de Hollywood Arts comiéndose las uñas es una sola: ¿vuelve Tori Vega? Y la respuesta, con lo que hay, es un todavía no bien grande.

Empecemos por lo básico: Netflix no ha anunciado una segunda temporada del spin-off de Victorious, y tampoco existe un anuncio oficial sobre la participación de Victoria Justice en futuros episodios.

La puerta, eso sí, quedó entreabierta. La propia Victoria Justice reconoció en entrevistas que podría hacer una aparición en la serie. Y ojo, que eso no es una confirmación: es la típica frase que deja contento al fandom sin comprometer a nadie. Nosotros, siendo honestos, ya nos imaginamos el cameo igual.

Mientras tanto, Tori sigue bien presente en la historia. Trina, el personaje que interpreta Daniella Monet, intenta abrirse camino como actriz mientras vive a la sombra de su hermana menor. Y uno de los capítulos de la primera parte lleva un título que es un guiño directo a la protagonista original. Chiquita pero clara la señal.

Sobre el resto del elenco original, Daniella Monet contó que la mayoría de sus antiguos compañeros prefería esperar a ver cómo resultaba la serie antes de comprometerse a participar. Nos parece recontra entendible: firmar sin saber si el proyecto camina es jugársela. También se ha comentado el posible regreso de Elizabeth Gillies, que mostró interés en volver como Jade West, y de Avan Jogia.

Pero antes de soñar con la temporada dos hay que terminar la uno. Netflix encargó 26 episodios para la primera temporada y solo ha estrenado la primera mitad. La segunda parte, todavía sin fecha, podría ser el primer escenario para las sorpresas del elenco original.

De dónde viene todo esto

Hollywood Arts se estrenó el 15 de octubre de 2026 en Netflix y también está disponible en Paramount+, y es la secuela directa de Victorious.

Si la respuesta del público acompaña, el regreso de Tori Vega podría convertirse en el gran gancho de la serie. Y como gancho es buenazo: el fandom de Victorious lleva años pidiendo aunque sea migas de ese universo.

Nuestra lectura: no esperemos una Tori protagónica de un día para otro. Un cameo corto, en un capítulo, es lo más lógico y lo más rentable para todos. Y si de paso cae Jade West con su mala cara, mejor todavía.

¿Tú qué preferirías: un cameo sorpresa de Tori o una temporada entera con ella? Mientras se decide, maratón de Victorious y a esperar.