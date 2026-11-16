Las Guerreras K-Pop llegan a CDMX: el show tributo del 21 de noviembre y sus precios

Espectáculos

El fenómeno de KPop Demon Hunters ya tiene su versión en vivo en la Ciudad de México. Las Guerreras K-Pop se presentan el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 4 de la tarde, en el Teatro Ferrocarrilero, con un show tributo a HUNTR/X pensado para toda la familia.

KPop Demon Hunters es la película animada de Netflix que puso a las heroínas del K-pop y a la boyband antagonista Saja Boys en el radar de niños y jóvenes. Y como todo lo que pega fuerte, ya le salió su versión teatral: la duda es si el tributo está a la altura.

Qué es "Las Guerreras K-Pop, Show Tributo"

El espectáculo lleva por nombre "Las Guerreras K-Pop, Show Tributo" y está pensado para quienes disfrutan de las canciones, los bailes y las historias de estos personajes. Sobre el escenario hay cantantes en vivo, bailarines, vestuarios y efectos de iluminación, todo para recrear el ambiente de un concierto.

La propuesta viene inspirada en la película de Netflix KPop Demon Hunters y rinde tributo a HUNTR/X y más. El cartel promocional usa la imagen original de las protagonistas Rumi, Mira y Zoey para dar a entender de qué trata el show, e incluye también a los Saja Boys, la boyband antagonista de la historia y enemiga de HUNTR/X.

La intención es que el público cante, reconozca a sus personajes favoritos y se lleve una experiencia lo más cercana posible a la de un concierto. Y un detalle que no se puede pasar por alto: la publicidad identifica esta producción como un show tributo, así que no es una presentación oficial del elenco original de la película animada. Ojo con eso antes de emocionarse de más.

Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos

La venta contempla dos categorías, y el precio final depende de la zona que elija cada asistente.

En la Zona Preferente el boleto cuesta 250 pesos, a los que se suman 38 pesos por cargo de servicio, para un total de 288 pesos por persona. En la Zona VIP la entrada tiene un precio de 300 pesos, más 45 pesos de cargo por servicio, lo que representa 345 pesos.

Los boletos se pueden consultar en TicketPoint, la plataforma donde está publicada la información de la función. Si van varios, saquen la cuenta antes: entre más zona y más cabezas, más rápido sube el total.

Cuándo es, cuánto dura y cómo llegar

La presentación está programada para el sábado 21 de noviembre de este 2026, a las 16:00 horas, en el Teatro Ferrocarrilero, ubicado en Calzada Ricardo Flores Magón número 206, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Según la información publicada en TicketPoint, el espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos. Eso significa que, si empieza puntualmente, terminaría alrededor de las 5:30 de la tarde. La plataforma también señala que el acceso al recinto comienza aproximadamente 15 minutos antes del inicio de la función, así que conviene considerar el tiempo de traslado y llegar con anticipación.

El teatro está en Calzada Ricardo Flores Magón 206, entre las avenidas Guerrero e Insurgentes. Quienes se mueven en transporte público pueden tomar la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro como referencia para llegar a la zona.

Antes de comprar: edad y condiciones de acceso

La información de TicketPoint indica que el espectáculo está recomendado para asistentes de un año en adelante, y que los menores a partir de esa edad necesitan boleto para ingresar. Para las familias que planean acudir con varios niños, esto pesa: el costo total dependerá del número de asistentes y de la zona que se elija.

También hay que revisar las condiciones de acceso antes de comprar, pues la plataforma publica restricciones relacionadas con alimentos, bebidas, cámaras y mochilas.

Al final, la apuesta es clara: música, coreografías y personajes que recuerdan el universo animado que tiene enganchados a niños y jóvenes, en un plan de fin de semana que no sale caro. ¿Se van por la Preferente o se lanzan a la VIP?