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El conductor e influencer Mario Irivarren terminó con un corte en el dedo índice de la mano izquierda al intentar salir del mar en la playa Barranquito, en Barranco. El incidente ocurrió después de practicar foil drive, esa disciplina acuática que usa una tabla con hidroala motorizada.

Irivarren había ido al balneario para su primera sesión de foil en Barranquito. Antes del corte, había compartido su entusiasmo en redes sociales con imágenes de su equipo deportivo y del paisaje del atardecer. Todo lindo... hasta que llegó la hora de volver.

Porque el regreso a la orilla resultó ser el momento más complicado de la experiencia. La lesión se produjo justo cuando intentaba volver a tierra firme y tuvo que atravesar un sector de la orilla cubierto de piedras.

En una historia de Instagram, el conductor de 'La Manada' mostró un primer plano de su mano izquierda, con un corte profundo y sangrante en el dedo índice. La imagen generó preocupación entre sus seguidores.

Aun así, él se tomó el percance con humor, a pesar de lo aparatoso de la herida. Junto a la imagen de su dedo, dejó un mensaje para quienes estén pensando en meterse a hacer foil en esa zona de Barranco: "Esto de salir con el foil por las piedras no lo recomiendo pecas, está muy extremo".

Ojo al detalle: su advertencia no apuntó al recorrido dentro del agua, sino a la salida del mar por la zona rocosa. Y ahí está lo útil del aviso, porque uno se imagina el peligro en el agua y no en la piedra que te espera en la orilla. Si el mar ya tiene lo suyo, la piedra mojada es otro nivel.

Lo que era una tarde de deporte extremo terminó en un momento de tensión, y su mensaje buscó alertar a sus seguidores sobre lo complicado de abandonar la playa en ese punto.

Nuestra lectura: el foil drive se ve divertidísimo, pero Barranquito no perdona en la salida. Y aunque el corte se veía aparatoso, el aviso vale más que cualquier tutorial. ¿Alguien tiene el dato de una orilla menos rocosa para la próxima?