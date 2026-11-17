Espectáculos

Luciana Fuster ya fue designada como la nueva directora del Miss Grand Perú y las críticas no tardaron en aparecer. Quien salió a responder por ella fue Milett Figueroa, que le dio su respaldo y cuestionó los comentarios en su contra por asumir el cargo.

Para la modelo, Fuster tiene con qué. Su lectura es que la nueva directora cuenta con la preparación y el potencial para impulsar a las candidatas peruanas, y que el certamen puede servirles como una gran vitrina. “Tiene todo el potencial para utilizar este certamen como una gran exposición para todas las candidatas que tenemos en nuestro país”, dijo, y le deseó lo mejor en esta etapa.

Sobre las críticas fue directa: la experiencia se hace trabajando y quien arranca un proyecto nuevo merece respaldo, no palo. “No hay que ser mezquinos ni tan egoístas con la gente que tiene nuevos proyectos”, señaló, y pidió que los peruanos se apoyen entre sí, como ocurre en otros países.

Y no se quedó ahí. Figueroa también reveló que recibió una nueva invitación para participar en el Miss Perú y que decidió no aceptarla, porque considera que esa etapa de su vida ya terminó y hay que saber cerrarla para seguir avanzando. Aclaró que mantiene su respeto por los certámenes de belleza y que trabajar en un concurso de belleza no es fácil.

De paso, adelantó que tiene varios proyectos laborales en Perú, aunque no dio mayores detalles.

Seamos honestos: en el mundo de los certámenes cada nombramiento nuevo viene con su dosis de comentarios ácidos, y que alguien con recorrido salga a frenar el palo ya dice bastante. Fuster fue Miss Grand Perú 2023 y Miss Grand International 2023, y Figueroa es una modelo conocida de la farándula peruana. La pregunta es para ustedes: ¿le dan el beneficio de la duda a la nueva directora o el teclado ya está afilado?