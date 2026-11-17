Espectáculos

Pamela López, exesposa de Christian Cueva, fue invitada a 'El Reventonazo de la Chola' y ahí le hicieron la pregunta sobre su reencuentro: qué sintió al reencontrarse con Paul Michael. La respuesta llegó sin drama, pero con una frase que lo resume todo: para ella, él ya es capítulo cerrado.

Los dos se volvieron a ver en 'Mande quien mande', en una secuencia de disfraces, y encima se llevaron el premio mayor. O sea, no solo coincidieron en el set: compitieron y ganaron juntos. Por eso la consulta tenía todo el sentido, y por eso su respuesta sonó tan tranquila.

Qué dijo Pamela López sobre Paul Michael

La influencer no se hizo la difícil. “Paul Michael pertenece a mi pasado”, dijo, y contó que ellos terminaron, según lo que ella misma cuenta, dentro de lo que se puede bien. Que si se lo cruza, lo saluda. Que les ha tocado trabajar juntos. Y que hace poco fue protagonista de un videoclip de una orquesta donde él trabaja. También dijo que le tiene mucho cariño y que todo esto es parte del trabajo. Traducción: cero incomodidad, cero novela y el tema bien archivado.

Así fue el reencuentro en 'Mande quien mande'

Los dos fueron invitados al programa para el concurso de disfraces. El cantante se lució como 'Beetlejuice, el súper fantasma' y ella se transformó en la novia muerta de 'El Cadáver de la novia'. Hasta ahí, todo bien. El detalle llegó con el resultado: empataron y ambos pasaron como ganadores, así que les tocó compartir el premio mayor.

Antes de premiarlos, los conductores pidieron un bailecito, y ahí fue donde la cosa se puso incómoda: Pamela estuvo más tiesa que nunca. Ante ese momento, Laura Huarcayo le confirmó a Paul Michael que ya fue para la novia muerta, y todo se salió de control porque él aseguró que así era mejor. Un clásico de ex que se reencuentra frente a cámaras.

Su opinión sobre el beso con Raysa Ortiz

Pamela López también se pronunció sobre el beso que protagonizaron Raysa Ortiz y Paul Michael en un reto de actuación durante 'Esto Es Guerra Desafío 14'. Lejos de esquivar el tema, felicitó a su expareja por su desempeño y dijo que vio cómo los dos fluyeron. Contó que sí vio los clips, que le mentiría si dijera que no, y que él le había comentado hace bastante tiempo que quería incursionar en la actuación. Según ella, lo ve mejor: antes era un poco inseguro y hoy se está soltando más, creciendo y aprendiendo. Le puso un 10 y le deseó que le vaya súper bien. Opinar del beso de tu ex en un reto de actuación y encima ponerle nota alta: eso sí es nivel.

La reacción de Paul Michael a la nominación a los Premios Heat

Del otro lado también hubo buena onda. A Paul Michael, integrante de 'Esto es Guerra', le preguntaron por la nominación de Pamela López a los Premios Heat en la categoría Fandom del Año. Él felicitó tanto a ella como a su club de seguidores: “Tiene un team fuerte y eso se aplaude”, comentó, y agregó que todos sus buenos deseos para ellos. También dijo que espera que él y su grupo de fanáticos puedan estar nominados el próximo año, y contó que a él le dijeron que postule a esa misma categoría.

Así que ya saben: estos dos pueden compartir set, disfraz, premio y hasta opiniones cruzadas sin que se caiga el estudio. Lo único que quedó pendiente fue ese bailecito, porque visto lo visto, ahí sí hay tarea para la casa. ¿Le damos otra oportunidad al paso de baile o lo dejamos en el archivo, junto al pasado?