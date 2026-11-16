Espectáculos

El show de María Becerra ya se puede ver sin salir de casa. La grabación del Quimera Tour 360° quedó en el catálogo On Demand de Flow después de la presentación del domingo 15 de noviembre en el Movistar Arena, así que se acabó el drama de cuadrar la hora con la transmisión en vivo.

La propuesta fue anunciada para los usuarios de Personal en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dónde verlo

Hay que ser cliente de Flow y entrar a la sección On Demand, donde el recital quedó incorporado después de la emisión en directo. Desde ahí se reproduce a demanda, sin horario ni cuenta regresiva. Simple, de una.

Qué trae el 360°

El escenario va al centro del estadio, rodeado por las tribunas y el campo. Suena lindo en el papel, aunque seamos sinceros: parado en una sola esquina igual te pierdes la mitad. La diferencia es que ahora lo repites hasta encontrar el ángulo bueno.

El concepto gira en torno a cuatro alter egos: Maite, Jojo, Shanina y Gladys, cada uno con su identidad propia y su momento dentro del show. Cuatro personalidades para un solo recital es ambicioso, y se agradece que se arriesgue. La producción es de Dale Play y combina canciones de Quimera con temas de otras etapas de su carrera, con recursos teatrales y audiovisuales en el camino. La gira lleva su música por Argentina y otros países de Latinoamérica. El disco Quimera salió en noviembre de 2025 y trae colaboraciones con El Alfa, Paulo Londra, Tini, Karina, Taichu, Jay Wheeler y Rei.

Ángela Torres, Nahuel Pennisi, Ariel Puchetta, Emanero, Lizy Tagliani y Martín Cirio están entre las figuras que acompañaron a la cantante en las primeras funciones en el Movistar Arena.

En la apertura del viernes 13 de noviembre, Ángela Torres hizo un dúo con la anfitriona. El cantante de Ráfaga se sumó al segmento de Gladys para aportar cumbia, y Nahuel Pennisi protagonizó otro de los encuentros musicales con "Tatú" y "Universo paralelo". Esa noche, Marta Fort y Eva De Dominici participaron de la pasarela del espectáculo. En la segunda función desfiló Verónica Lozano, y el domingo 15, en el recital que se transmitió por Flow, Emanero estuvo entre los invitados musicales.

Tanta cosa pasando en varias direcciones a la vez no se capta completa, ese es el precio del 360°. Pero para eso está el On Demand: para volver y pausar.

¿Alguien más va a ponerlo solo para buscar su sector en cámara?