Carlos Alcántara le dice a Shirley Arica: "Un día yo no sé, pero te voy a besar"

Espectáculos

Carlos Alcántara no solo muestra su lado coqueto cuando actúa: también lo hace fuera de las luces y las cámaras, porque es parte de su personalidad. A sus 62 años recién cumplidos, el 'Cachín' está disfrutando su soltería y en más de una ocasión lo han captado protagonizando bailes provocativos junto a distintas mujeres. Ya no tiene tapujos para hablar de amores fugaces ni de quién lo tiene cautivado.

Esa persona es Shirley Arica. El reconocido actor y productor no tuvo reparos en resaltar la belleza de la 'Chica Realidad' y le mandó el aviso entre risas: "Un día yo no sé, pero te voy a besar, ah".

Según contó, a ella siempre se lo dice, porque le parece superguapa y porque son amigos. Y aunque la broma se repite cada vez que la ve, deja claro que no hay falta de respeto: conoce el carácter fuerte de Shirley y sabe que ella entiende el chiste. Él mismo reconoce que ahí se corre un riesgo.

De Uruguay al cuarto de huéspedes

El protagonista de 'Asu mare' también habló del final de su matrimonio de 31 años con Jossie Lindley y reconoció que estuvo cerca de alejarse de la televisión. Antes de que empezara todo el proceso de separación se fue a vivir a Uruguay, pensando en una mejor calidad de vida.

Después llegaron las discusiones a diario, ya de altura, con cosas que nunca se habían dicho. "El problema siempre he sido yo, el problema no ha sido ella", remarcó.

Con el tiempo la cosa se puso más complicada por otros temas y pasó a vivir en el cuarto de huéspedes. Estuvo más de un año así antes de que llegara la toma de decisiones, que según él no se da de la noche a la mañana.

Llama la atención que hable de todo esto con la misma soltura con la que bromea con Shirley: sin drama, sin hacerse la víctima y asumiendo su parte.

Ya con eso encaminado, el 'Cachín' disfruta su soltería entre bailes provocativos y un beso anunciado que, por ahora, se queda en broma. Shirley, tú decides si corres el riesgo.