Yahaira Plasencia llena de elogios a Daniela Darcourt: ¿se viene el junte soñado?

Espectáculos

¡Atención, salseros! Lo que muchos esperaban, un junte épico de Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, podría estar más cerca de lo que pensamos.

La misma Yahaira, conocida como 'La Patrona', habló del tema en el podcast ‘¿Qué puede salir mal?’. Ahí expresó su admiración por Daniela Darcourt y dejó abierta la posibilidad de compartir escenario con ella. Yahaira destacó el esfuerzo de sus compañeras por abrirse camino en la música.

Pero ojo, la idea de un junte entre estas dos potencias no es nueva. 'La Patrona' recordó que, entre 2018 y 2019, ya hubo intentos de organizar una gira con Darcourt, pero el proyecto no se concretó. "Yo respeto a todas mis compañeras, incluida Daniela, porque todos estamos remando y es difícil. Yo la admiro y la respeto como artista. En 2018 y 2019, cuando ella salió como solista, intentaron una gira, pero no se llegó a nada. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y en algún momento se va a dar", declaró.

Daniela Darcourt respondió a las palabras de Yahaira y manifestó su disposición a trabajar con ella. Con humor, recordó que ambas ya habían conversado sobre esa posibilidad y le ofreció su apoyo.

Así que, salseros, la mesa está servida. ¿Será este el momento para ver a Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt juntas en el escenario? ¡Ojalá que sí y que nos hagan gozar con un show inolvidable!