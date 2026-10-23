Magaly Medina se puso en modo preocupación por la delgadez de Alessia Rovegno

Espectáculos

Magaly Medina nos dejó a todos con la boca abierta. La presentadora, conocida por sus críticas picantísimas, dejó el bisturí de lado en su programa para hablar de la apariencia de Alessia Rovegno. Y sí, la cosa fue seria: la Miss Perú 2022 compartió unas fotos que ya están desatando la preocupación en redes sociales.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, señalando que Alessia luce “demasiado delgada”. Entre los comentarios más sonados, varios internautas se fijaron en que se le marcan las costillas, que su rostro se ve más pequeño y que sus piernas están más flacas de lo normal. ¿El contexto? Esto surge justo después de que la modelo estuviera buscando un espacio en el desfile de Victoria's Secret.

Ante esta situación, Magaly Medina no se quedó callada y deslizó que Alessia Rovegno, de 28 años, podría estar padeciendo algún trastorno alimenticio. Por eso, se dirigió a la familia de la modelo para pedirles en vivo que le den su apoyo. Comparó las fotos anteriores de Alessia Rovegno con las actuales.

La 'Urraca' fue súper clara con su mensaje: “Debemos ir en apoyo de estas personas. Hay que decirles a las personas que queremos, que tenemos al lado, que esto está pasando, hacerles darse cuenta racional de eso, porque personas que atraviesan algún tipo de trastorno alimenticio no se dan cuenta”. ¡Un llamado de atención que pocos esperábamos de ella!

Los cibernautas, por supuesto, siguieron con el debate. En sus comentarios, la gente expresó su preocupación por la salud de la modelo. “Ya está demasiado delgada, espero esté saludable”, dijo uno. Otros cuestionaron si ahora la belleza consiste en estar extremadamente delgada y atribuyeron el cambio al sacrificio de querer ser modelo de Victoria's Secret.