¡Al mes de relación! ¿Tabata Suárez y Mario Irivarren ya se comprometieron?

Espectáculos

Mario Irivarren y Tabata Suárez otra vez nos tienen comentando en la farándula nacional. La parejita celebró su primer mes juntos con una cena súper íntima, pero lo que se robó el show no fue el romanticismo, ¡sino un anillo!

En una foto que la tripulante de cabina y también influencer compartió después de la velada, se dejó ver un anillo llamativo, con una piedra en forma de corazón. ¡Obvio que nadie se lo perdió! Para muchos, este detalle no es cualquier cosa y ha disparado los rumores de un posible compromiso.

La propia Tabata Suárez compartió la joya en sus historias de Instagram, acompañándola de un mensaje cortito.

En el programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González ‘Peluchín’ no se guardó nada. Él soltó que ese aro tiene más peso que un regalo cualquiera. “A mí ese anillo me dice que hay un compromiso”, sentenció el conductor.

Gigi Mitre, con su ojo crítico, se mostró más dubitativa. La presentadora puso sobre la mesa la posibilidad de que todo fuera una estrategia para llamar la atención mediática. “Y si no es de compromiso, la intención es que la gente comente que tiene un anillo de compromiso... Pero al mes es raro, quieren que especulemos”, dijo Gigi, poniéndonos a pensar.

Hasta ahora, ni Mario ni Tabata han soltado prenda sobre si el anillo es algo más que un regalo especial. Lo que sí sabemos es que su relación se puso seria después de que Mario terminara con Onelia Molina. Ella decidió cortar por lo sano tras el conocido ampay de él en Argentina con otra chica.

Desde que oficializaron, los vemos súper pegados en redes, compartiendo sus viajes y el día a día. ¿Será que este anillo es la cereza del pastel o solo una linda joya para celebrar su amor de un mes?