¡Ay, Dimas! Mackeily Luján desmiente reconciliación y él se retracta

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El martes, Dimas Ysla, cantante de la Gran Orquesta, armó un revuelo tremendo al soltar que había retomado su relación con Mackeily Luján y que, ojo, ¡estaba dispuesto a luchar por su amor! Todos quedamos con los ojos cuadrados esperando la confirmación de la otra parte, ¿no?

Pero el miércoles, la propia Mackeily, voz de La Bella Luz, salió rapidito a poner los puntos sobre las íes. Usando sus historias de Instagram, la joven artista dejó clarísimo que no, que no ha vuelto con su ex, y que por ahora está concentrada en su música. “Yo no he retomado ninguna relación. Solo el tiempo y Dios lo dirá. Por el momento, estoy tranquila y enfocada en mi trabajo”, escribió Mackeily, dejando en claro que actualmente está soltera. ¡Un 'no' rotundo!

Dimas Ysla también salió a aclarar sus declaraciones y a retractarse de lo dicho. Según él, en un pódcast del día anterior se publicaron clips editados de un programa largo, y algunos medios sacaron sus palabras de contexto para ganar más likes y volverse más virales. Y sí, de paso, admitió que no ha retomado nada con Mackeily Luján. "Yo en ningún momento he dicho que he retomado mi relación con Mackeily Luján", aseguró. Aunque, eso sí, reconoció que aún tiene sentimientos por ella y que va a luchar por recuperar su amor.

Nos queda claro que el que lucha por recuperar es él solo, porque ella ya dijo que no. ¡Pobre Dimas! ¿Creen que tiene alguna chance de reconquistarla o ya fue?