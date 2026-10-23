¡Se armó el lío en Esto Es Guerra! Paul Michael y Kevin Díaz le hicieron el pare a Patricio Parodi

Espectáculos

¡Uyyy, se prendieron los ventiladores en Esto Es Guerra Desafío 14! El aire estuvo cargado de tensión y Patricio Parodi estuvo en el centro de la tormenta. Paul Michael, conocido como "el Chacalito", no se guardó absolutamente nada y se le fue encima al capitán de los Guerreros por una jugada que, según él, lo dejó fuera de combate.

Resulta que Stefano le quitó el casco en plena competencia, un detallito que, para "el Chacalito", fue la razón directa de su derrota. ¿Qué hizo? Pues, ¡obvio!, pidió que se repitiera el duelo, con esa convicción de que la injusticia no podía pasar piola. Pero Patricio, como capitán de los Guerreros, le aclaró las reglas.

Después de este encontrón que nos dejó con los pelos de punta, el programa nos dio un respiro... ¿o quizás un momento de vergüenza ajena? Carlos Vílchez, en su rol de conductor invitado en EEG El react, se le ocurrió la brillante idea de pedirle a Mathías Brivio que demostrara esos pasos de baile que le había enseñado tras bambalinas. Y Mathías, que no es ningún tonto, invitó a Patricio Parodi para que lo acompañara en la "coreografía". Mathías reconoció que era un desastre bailando, mientras las cámaras captaban a Onelia Molina, quien se tapó la boca para evitar burlarse de la coreografía. ¡Tal cual nosotros desde casa!

Pero el plato fuerte del drama aún estaba por llegar. Kevin Díaz no se quedó callado y también le hizo el pare a Patricio Parodi, ¡y con ganas! Kevin consideró absurdo el reclamo del capitán de los Guerreros, porque previamente su equipo tuvo la misma reacción de Pancho Rodríguez al patear uno de los juegos del reality. ¡Zas, en toda la boca!

Kevin, el novio de Onelia Molina, dijo muy enojado que a los Guerreros les quitaron puntos por no llegar a las reuniones, y remató: "No les basta con ganar el juego que también quieren ganar a punta de reclamos". Además, se burló de que los Guerreros solo obtuvieron 100 puntos. Al final, ¿Será que algunos prefieren el show del reclamo antes que el brillo de la victoria limpia?