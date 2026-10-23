Hugo García: ¡De chico reality a papá chocho, su vida ahora es Koa!

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¡Prepárense para ver a un Hugo García en modo "papá chocho" total! El exchico reality, a sus 33 años, ha confesado estar viviendo una de las etapas más especiales de su vida. La llegada de su primer hijo, Koa, fruto de su relación con la influencer venezolana Isabella Ladera, ha cambiado su mundo, y él mismo lo cuenta con mucha emoción.

Durante su reciente visita a Perú, donde estuvo para participar en una competencia deportiva, el modelo conversó con las cámaras de "Amor y fuego". Ahí, Hugo no se guardó nada y compartió cómo la paternidad ha transformado por completo su manera de ver la vida. Lo que antes eran otras prioridades, ahora están en segundo plano, porque el pequeño Koa, de tan solo tres meses, se ha convertido en el centro de todas sus decisiones. ¡Quién lo diría! Hoy su vida gira en torno a su bebé.

"Literal, mi vida le pertenece. Hoy mi vida gira en torno a él y para él. Es el amor de mi vida", soltó Hugo con el corazón en la mano, dejando claro el amor inmenso e indescriptible que siente. Es una felicidad tan grande que, según él, resulta difícil de describir. Además, nos alegró saber que el pequeño Koa está súper saludable y, como era de esperarse, ¡ha heredado características de ambos padres! El deportista también confesó que ahora entiende ese amor incondicional que solo los padres conocen, esa conexión inexplicable que va más allá de todo y que le parece simplemente incomparable.

Y claro, la pregunta del millón no podía faltar: ¿se viene otro hermanito o hermanita para Koa? Aunque el modelo no le cierra la puerta a la idea de agrandar la familia con Isabella Ladera en el futuro, por ahora prefiere concentrarse al cien por ciento en disfrutar cada momento de su bebé. Además, quiere compartir tiempo con Mía, la hija mayor de su pareja, Por otro lado, la influencer venezolana está con unas ganas locas de conocer el Perú, ¡especialmente por nuestra rica gastronomía! Todavía no tienen una fecha definida para ese viaje, ¡esperemos que sea pronto!

Hugo García está viviendo su mejor momento y la paternidad le ha sentado ¡de lujo! ¿Será que la faceta de papá chocho lo ha convertido en el galán más tierno de la tele?